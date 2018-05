Congé pour de nombreux fonctionnaires à Fredericton en raison des inondations

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande à des fonctionnaires à Fredericton de ne pas se rendre au travail lundi. Plusieurs rues du centre-ville étant inondées, des contraintes de stationnement et de circulation au centre-ville occasionnent la fermeture de certains bureaux gouvernementaux.

Les immeubles gouvernementaux situés entre l'avenue University, les rues Dundonald, Beaverbrook et Smythe sont fermés.

Le gouvernement demande aux employés touchés de demeurer accessibles et de travailler à partir de la maison, dans la mesure du possible.

Les bureaux à l'extérieur du centre-ville demeurent ouverts.

Fredericton appelle les responsables des différents bureaux à faire preuve de jugement si des employés doivent passer par le centre-ville ou par des ponts pour se rendre au travail.

Pour sa part, la Ville de Fredericton encourage les employés qui se rendront au travail lundi à utiliser le covoiturage ou le transport en commun afin de réduire la congestion routière provoquée par les fermetures de rues.

Transports

Pour réduire les embouteillages, la Ville demande aussi à ses résidents de marcher ou de faire du vélo dans la mesure du possible.

Les transports en commun sont gratuits lundi, à Fredericton. La fréquence de passage des autobus sera augmentée. Mais la Ville prévient les usagers qu'il pourrait y avoir des retards.

Des stationnements et des navettes qui mèneront directement au centre-ville seront accessibles de 6 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 et 19 h.

Le stationnement au centre-ville sera limité. Seuls les stationnements East End et Frederick's Square restent ouverts.

Le niveau de l'eau est de 8 mètres à Fredericton. Selon le gouvernement, il devrait rester stable au cours des prochains jours.