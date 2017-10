Contrôle de l'information : « C'est une légende urbaine », réplique Denis Coderre

« Est-ce que c'est une dépense électorale pour mes adversaires? », a lancé le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, en réponse aux questions d'une journaliste de Radio-Canada sur l'enquête de la société sur les pratiques du bureau du maire en matière de communication.

Dans son enquête, le journaliste Thomas Gerbet a révélé les difficultés de plusieurs journalistes à obtenir des entrevues avec des fonctionnaires, pendant que ces derniers déplorent les mesures dont ils font l'objet s'ils osent parler aux médias.

Des journalistes soutiennent par ailleurs avoir été intimidés par le maire et son entourage. Un journaliste a dit avoir été contacté un soir à 23 h par un attaché de presse du maire qui lui a demandé de modifier son titre, alors qu'un autre a reçu une menace à peine voilée du maire lui-même. « Toi, je vais veiller à l’évolution de ta carrière », aurait dit Denis Coderre à l'intention de ce dernier dont il n'appréciait pas les articles.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a recueilli des plaintes durant une grande partie du mandat de Denis Coderre. Elle a reçu les témoignages de 30 journalistes travaillant pour 13 médias différents.

« C’est sûr qu’il peut y avoir des frictions des fois, mais c’est tout à fait normal », a rétorqué le maire sortant en conférence de presse. Vous avez un travail à faire et on a un travail à faire, mais pour le restant… On n’a jamais été aussi pertinent à Montréal. »

Le maire a aussi réfuté qu'il y ait des pressions indues qui soient exercées contre qui que ce soit. « On ne demande pas systématiquement aux gens de se rapporter à nous autres, a-t-il poursuivi. C’est pas vrai, c’est une légende urbaine ».