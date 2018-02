Controverse autour d'un groupe Facebook exclusif aux hommes de la GRC

L'existence d'un groupe Facebook réservé aux hommes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et comportant du contenu sexuel inapproprié soulève la colère des femmes qui travaillent à la GRC.

Le groupe secret portant le nom de Brothers of the Force (« Frères de la police ») aurait été créé en janvier par des employés de la GRC en Colombie-Britannique. Plus de 700 membres de partout à travers le pays en font toutefois partie.

CBC News a pu voir des exemples de photos et de publications partagées sur le groupe.

On peut y lire, par exemple, des commentaires sur les organes génitaux, sur le genre et sur la nationalité, et y voir des photos à caractère sexuel.

CBC News n’a pas réussi à savoir combien de membres du groupe sont présentement des employés de la GRC. Cependant, selon ses informations, les gestionnaires de la page demandent le numéro de matricule de chaque personne qui désire s'y joindre.

Linda Duxbury, une professeure spécialisée en culture organisationnelle à l’Université de Carleton, à Ottawa, considère que ce groupe réaffirme le côté « réservé aux hommes » de la GRC, dans un contexte où le corps policier a été critiqué, ces dernières années, pour sa mauvaise gestion des plaintes de harcèlement sexuel.

« On ne change pas la culture en parlant. On change la culture en renvoyant les personnes qui ne respectent pas les valeurs de l'organisation », ajoute Linda Duxbury.

La GRC ne veut pas commenter l’existence de ce groupe en particulier et se dit consciente que certains groupes Facebook créés par des employés ou d’anciens membres présentent du contenu inapproprié.

« Qu’ils soient au travail ou non, les employés de la GRC sont tenus [en tout temps] de respecter le code de conduite. Sur les réseaux sociaux, les membres doivent suivre les mêmes règles », indique la sergente et porte-parole Tania Vaughan.

En novembre dernier, plusieurs femmes de la GRC ont mis sur pied un groupe d'appui sur Facebook intitulé « RCMP Sisterhood ». Le groupe privé compte plus de 2500 membres au pays, et s'adresse à la fois aux employées actuelles et passées. CBC News a pu voir une partie de son contenu. On y publie de l'information sur les façons de réagir à du harcèlement, de s'inscrire à l'Entente de règlement de recours collectif en cours, et des idées de cadeaux de Noël.

