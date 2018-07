Cristiano Ronaldo se joint à la Juventus de Turin

Le Real Madrid a confirmé mardi le transfert de son attaquant étoile Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin. Sa nouvelle équipe a plus tard révélé le montant du transfert: 112 millions d'euros (environ 172 M$ CA).

La Juventus n'a cependant pas donné les détails du salaire qu'elle versera au Portugais. Selon les quotidiens espagnols Marca et El Mundo, il aurait en poche un contrat de quatre ans d'une valeur de 30 millions d'euros (environ 46 M$ CA) par saison, plus que les 23,6 millions d'euros qu'il percevait au Real.

« J'ai beaucoup réfléchi et je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon transfert », a expliqué le joueur dans une lettre publiée par le Real Madrid.

Dans son communiqué, le club merengue souligne en effet avoir accordé au joueur un transfert à la Juventus « à sa demande », mais ajoute qu’il « sera toujours chez lui au Real Madrid ».

« Le Real Madrid tient à remercier un joueur qui a prouvé qu’il était le meilleur du monde et qui a marqué une des périodes les plus brillantes de l’histoire de notre club et du soccer mondial », a déclaré l'équipe.

Cristiano Ronaldo sera toujours un de nos plus grands symboles et un exemple exceptionnel pour les prochaines générations. Communiqué du Real Madrid

« Les années les plus heureuses de ma vie »

Ronaldo, 33 ans, s’était joint au Real en 2009, après sept ans à Manchester United. Il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe madrilène avec 451 buts en 438 matchs.

Le lauréat de cinq Ballons d’or et capitaine du Portugal à la Coupe du monde avait fait tourner la tête de la planète soccer le 26 mai lorsqu'il avait déclaré, quelques minutes après la victoire du Real en finale de la Ligue des champions, que « c'était bien de jouer » au Real, en employant le passé.

À Madrid, Ronaldo a gagné trois autres fois la Ligue des champions (2014, 2016 et 2017) et deux fois le Championnat d'Espagne.

« Mes années au Real Madrid et dans cette ville ont probablement été les plus heureuses de ma vie, a-t-il affirmé. Je viens de passer neuf années absolument merveilleuses, uniques. »

La Juventus, sa nouvelle équipe, a été sacrée championne d'Italie au cours des sept dernières saisons, mais n'a pas gagné la Ligue des champions depuis celle de 1996. Elle a échoué en finale contre le FC Barcelone en 2015 et le Real de Ronaldo en 2017.

Signe de l'engouement que génère son arrivée à Turin, le titre de la Juventus a fini mardi en hausse de 5,71 % à la Bourse de Milan, son maximum depuis un an.

Depuis le 28 juin, quand les rumeurs sur Ronaldo ont commencé à prendre de l'ampleur, l'action de la Juve a bondi de 37,7 %.