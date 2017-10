Dan Bigras est atteint d’un cancer

Le chanteur Dan Bigras a annoncé qu'il souffrait d'un cancer colorectal de stade 2 lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, dimanche.

C’est en fin d’entrevue avec Guy A. Lepage qu’il a partagé cette nouvelle. Depuis, il a été opéré avec succès, a-t-il annoncé dans un court message publié sur Twitter dimanche soir.

L’homme de 59 ans a reçu son diagnostic il y a deux semaines seulement. Pris d’une virulente douleur à l’abdomen lors d’un événement, il s’est rendu à l’urgence. Après avoir passé de nombreux tests, les médecins lui ont appris qu’il avait cette maladie.

« C’était un coup de chance d’avoir eu cette douleur-là. [Les médecins] ont trouvé vite [la cause du problème] », a-t-il expliqué.

Le chanteur s’est voulu rassurant sur son état de santé, affirmant que le cancer ne s’était pas répandu à d’autres parties de son corps, car son foie est « 100 % clean ».

« Un cancer c’est toujours urgent, mais je n’ai pas eu des faces de carême qui sont venues m’annoncer que je serai mort dans trois semaines. Il faut dédramatiser un petit peu. »

Il dit « bien prendre » ce nouveau combat.

Le combat est aussi dans la façon dont tu le prends, dans la façon dont tu vas te défendre, comment va être ton moral. Ce qui aide mon moral, c’est quand on m’informe de tout, quand je sais tout. [...] Je le prends plutôt bien, car c’est quelque chose qui peut se prendre. Même si ça tourne mal, je vais quand même un bon moral, car maintenant c’est ce que j’ai depuis longtemps. Je suis heureux d’être au monde. Dan Bigras

Des souvenirs difficiles à revivre

Dan Bigras était à l’émission pour parler de la parution de sa biographie, Le temps des seigneurs. Dans ce livre, il revient sur son enfance difficile et les évènements de sa vie qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.

En entrevue, il a abordé avec émotion la mort de son jeune frère, en 1985, qui l’a profondément affecté. Ce dernier vivait une relation « trouble » avec leur père, selon Dan Bigras, qui a évoqué la possibilité que son cadet ait été victime d’attouchements sexuels.

Le chanteur a dit se sentir jusqu’à ce jour responsable en quelque sorte de cette mort. « Il avait déjà fait des allusions sur quelque chose qui se passait avec papa qui n’était pas clean et je n’ai pas porté attention. »

On peut, en raisonnant, arriver au point où je n’étais pas responsable de cela, mais les émotions c’est une autre affaire. Dan Bigras

Si le chanteur explique que le lancement de son livre et de son disque est annulé le 23 octobre, il confirme qu’il sera du 27e Show du refuge qui se tiendra le 23 novembre prochaine à la salle Wilfrid-Pelletier. Plusieurs invités seront présents pour ce spectacle au bénéfice du Refuge des jeunes, une cause qui tient à coeur au chanteur. Lulu Hughes sera du spectacle, ainsi que Luce Dufault, Breen Leboeuf, Klô Pelgag, Philippe Brach, Marie-Josée Lord, Désirée, Qw4Rtz et Alexandre Désilets.