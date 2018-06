De nouveaux défis pour les pompiers du Québec

La gestion des services incendie et le métier de pompier devront être adaptés aux défis de l'avenir, qui sera bouleversé par le vieillissement de la population et les changements climatiques. C'est ce qui ressort notamment du 50e congrès de l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec.

Un texte de Louis Garneau, avec les informations de Paul Huot

Les pompiers combattent toujours les incendies, comme il y a 40 ans, mais ils interviennent également sur les lieux d'accident, lors d'inondations ou pour retrouver des personnes disparues.

L'érosion des berges et les grandes marées amènent de nouveaux sinistres auxquels on n'était pas habitués, comme société. Et les premiers intervenants dans ces situations, c'est toujours les pompiers, au Québec.

Sylvain Dufresne, président de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ)