Démantèlement de trois réseaux de distribution de stupéfiants des Hells Angels

L'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO), les escouades régionales mixtes de la Sûreté du Québec (SQ) et la division J de la GRC au Nouveau-Brunswick ont démantelé mardi « trois des plus gros réseaux de distribution de stupéfiants du Québec » contrôlés par les Hells Angels.

Ces réseaux fournissaient principalement de la drogue de synthèse et de la cocaïne au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Des 79 arrestations prévues, 63 ont été effectuées. De nombreuses têtes dirigeantes des Hells étaient visées par l'opération.

Les arrestations ont eu lieu dans une vingtaine de localités au Québec, de l'Outaouais au Saguenay, en passant par Lanaudière et Saint-Irénée, dans Charlevoix.

Selon l'inspecteur Guy Lapointe, porte-parole de l’ENRCO, les arrestations menées mardi devraient avoir « un impact important sur l'accessibilité aux différentes drogues ».

Nous venons aujourd’hui de créer un vide qui déstabilise leurs sources de revenus [des Hells Angels]. [...] On pense leur avoir fait mal. L'inspecteur Guy Lapointe, porte-parole de l’ENRCO

Michel Langlois, membre du chapitre South des Hells, qui contrôlait le territoire de l’Outaouais, ainsi que Carmello Sacco, qui n’est pas un membre du groupe criminel, mais qui était responsable de l’approvisionnement en drogue de synthèse, ont notamment été arrêtés.

Daniel Giroux, membre du chapitre de Montréal, qui contrôlait le territoire de la Rive-Nord de Montréal et des Laurentides, ainsi que Stéphane Maheu, du chapitre South, qui contrôlait les secteurs de Granby et Cowansville, et Louis Matte, autre membre du chapitre South, qui avait le contrôle d’un territoire en Ontario, sont toujours recherchés.

Daniel Giroux se trouverait toutefois en République dominicaine et aurait parlé aux enquêteurs mardi matin.

Des centaines de policiers ont participé à l'opération Objection mardi.

Selon l'inspecteur Guy Lapointe, celle-ci n'est cependant pas encore terminée et d'autres enquêtes sont en cours. D'autres arrestations pourraient avoir lieu dans les prochains mois.

Un policier arrêté

Parallèlement à cette opération, la direction des normes professionnelles de la SQ a mené une enquête visant un policier du service de police de Repentigny, enquête qui a mené à son arrestation mardi.

Carl Ranger agissait à titre de courrier pour un des réseaux de distribution des Hells Angels, s'occupant ainsi de leur transmettre les profits générés par la vente de drogue.

De multiples opérations

Ces arrestations font suite à près de 120 perquisitions menées en janvier, février et mars dernier dans des résidences, des commerces et des entrepôts de la province.

L’une des perquisitions s'était déroulée à l’érablière Langlois de Saint-André-Avellin, en Outaouais. Ce commerce est la propriété de Michel Langlois, arrêté mardi, qui est l’un des membres fondateurs des Hells Angels du Québec. Le nouveau local de la section South des Hells Angels, à Saint-Charles-sur-Richelieu, au sud de Montréal, avait aussi fait l'objet d'une perquisition.

Lors de ces perquisitions, 21 kg de cocaïne ont été saisis, ainsi que plus de 200 000 comprimés de métamphétamines, 2,5 millions de dollars, 5 presses à kilo de cocaïne et plusieurs vestes aux couleurs des Hells Angels.

Par ailleurs, des arrestations avaient aussi eu lieu en novembre dernier en lien avec un réseau de revendeurs au Saguenay, dans le cadre du projet Nocif.

L’opération Objection est la plus importante frappe contre le crime organisé depuis SharQc, en 2009.