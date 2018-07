DeRozan à San Antonio, Leonard à Toronto : Raptors et Spurs concluent un échange majeur

Les Raptors de Toronto ont cédé mercredi leur joueur vedette DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio dans un échange majeur, dont l'attaquant Kawhi Leonard est l'autre pièce maîtresse.

En plus de Leonard, les Raptors font l’acquisition de l’attaquant Danny Green. Outre DeRozan, les Spurs obtiennent l’attaquant Jakob Poeltl, choix de premier tour des Raptors en 2016 (9e au total), et un choix de premier tour en 2019.

DeRozan, un garde de 28 ans, a toujours professé son amour pour Toronto et l’équipe qui l’a repêché au premier tour (9e au total) en 2009. « Je veux passer toute ma carrière ici », avait-il dit en entrevue avec une radio privée plus tôt cette année.

Dans un message publié sur Instagram dans la nuit de mardi à mercredi, après l’annonce par plusieurs sources d’un échange imminent avec les Spurs, le joueur originaire de Los Angeles avait déploré « l’absence de loyauté dans la NBA ».

« Ils te disent une chose et le résultat est tout autre. On ne peut pas leur faire confiance. Ils te vendent pour une bouchée de pain », a-t-il écrit, amer.

DeRozan était le joueur emblématique des Raptors, avec le garde Kyle Lowry, coéquipier avec lequel il formait un redoutable duo.

Il avait signé en 2016 une prolongation de contrat de 5 ans d’une valeur de 139 millions de dollars à Toronto.

DeRozan a participé à 80 matchs, en 2017-2018, au cours desquels il a inscrit 23 points en moyenne.

Il a aussi pris part aux 10 matchs de séries de son équipe, balayée au deuxième tour par les Cavaliers de Cleveland et LeBron James.

Le garde a été le meilleur pointeur des Raptors au cours des cinq dernières saisons et a participé quatre fois au match des étoiles.

Kawhi Leonard veut-il jouer à Toronto?

Kawhi Leonard, 27 ans, est un attaquant étoile, nommé deux fois joueur défensif de l'année (en 2015 et 2016). Il a largement contribué au dernier championnat des Spurs en 2014, avec le titre de joueur le plus utile de la finale.

Il avait fait savoir il y a quelques semaines qu'il souhaitait être échangé. Et selon plusieurs sources, il ne serait pas intéressé à venir jouer à Toronto, sa préférence étant de se joindre aux Lakers de Los Angeles, nouvelle équipe de LeBron James.

Il deviendra aussi joueur autonome la saison prochaine, à l’échéance du contrat de 5 ans et 94,3 millions de dollars qu’il a signé en 2015-2016.

Leonard n’a joué que neuf matchs la saison dernière à cause d’une blessure au quadriceps de la jambe droite.

Il a connu la meilleure saison offensive de sa carrière en 2016-2017 avec une moyenne de 25,5 points par match.

S'il s'engage à jouer avec les Raptors et s'il reste en santé, Leonard pimentera une attaque encore bien garnie avec les Kyle Lowry, Jonas Valanciunas, Serge Ibaka et les jeunes espoirs O.G. Anunoby, Pascal Siakam, Fred VanVleet et Delon Wright.