Des chefs d’accusation criminels pour des opposants à Trans Mountain, dont Elizabeth May

La chef du Parti vert, Elizabeth May, le député fédéral néo-démocrate Kennedy Stewart, et toutes les autres personnes arrêtés lors de la manifestation contre le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain le 23 mars à Burnaby devraient faire face à des accusations criminelles, selon un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Un texte de Noémie Moukanda

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, et le député fédéral néo-démocrate pour la circonscription de Burnaby-Sud, Kennedy Stewart, étaient parmi une dizaine de manifestants qui ont comparu en Cour suprême lundi matin pour outrage civil.

Le juge Kenneth Affleck a toutefois insisté sur le fait que l'outrage était clairement criminel et non civil, car les accusés ont délibérément violé l’injonction de la Cour qui leur interdisait de s’approcher à moins de 5 m des sites des travaux de Kinder Morgan.

Pour cette raison, le juge Affleck a encouragé le bureau du procureur général de la Colombie-Britannique à traiter cette affaire au criminel.

Si les procureurs de la couronne suivent les recommandations du juge, les accusés auront le choix de plaider coupables et d'accepter la sanction qui sera prononcée à leur endroit ou de plaider non coupables et de subir un procès.

Le juge Kenneth Affleck a ajourné l’audience qui reprendra lundi 16 avril. Il a émis le souhait de voir ce cas se régler rapidement.

Pas de déclarations ni des regrets

Au sortir du tribunal, Elizabeth May avait la mine joyeuse. Elle a déclaré que « par respect à la procédure judiciaire, elle ne ferait aucun commentaire ». Toutefois, elle s’est exprimée sur le controversé projet trans Mountain en disant « être convaincue que ce projet n’est ni dans l’intérêt du Canada ni de la Colombie-Britannique ».

Les Britanno-Colombiens n'empêchent pas égoïstement quelque chose qui aiderait tout le Canada. Elizabeth May, chef, Parti vert du Canada

De son côté, le député fédéral du Nouveau Parti démocratique, Kennedy Stewart, s’est dit fier des manifestations qui ont eu lieu dans sa circonscription.