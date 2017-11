Des experts inquiets des effets de la légalisation du cannabis sur les jeunes

Plusieurs intervenants s'inquiètent de l'impact qu'aura la légalisation de la marijuana sur la santé des jeunes Canadiens lorsque son usage récréatif sera réglementé pour les adultes à compter du 1er juillet prochain au Canada. Réunis dans le cadre d'une conférence sur les jeunes et la justice à Toronto, ils citent notamment l'absence d'une politique de santé publique claire destinée aux mineurs sur les dangers réels du cannabis.

Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Le professeur de droit Robert Solomon, de l'Université Western, croit que le Canada doit apprendre des erreurs qui ont été commises dans l'État de Washington lorsque le cannabis y a été légalisé il y a cinq ans. Il regrette que le gouvernement Trudeau ait créé une loi sans mettre de l'avant une politique parallèle cohérente en matière de santé publique sur la consommation de marijuana auprès des jeunes.

Il pense aussi que le gouvernement fédéral a fait fausse route en transmettant aux provinces la responsabilité de réglementer toute la vente du cannabis.

« Il va falloir que les provinces ajustent la vente en fonction de l'âge limite pour la vente d'alcool et de tabac sur leur territoire, mais des provinces limitrophes pourraient ne pas avoir la même réglementation, si bien que des jeunes traverseront la frontière pour aller se procurer de la drogue lorsqu'il est interdit d'en acheter chez eux », explique-t-il.

Le cas de l'État de Washington

La Commission des alcools et du cannabis de l'État de Washington soutient qu'il a fallu du temps pour développer une politique efficace encadrant la production, la transformation et la vente de marijuana.

Le chef adjoint de la division de la Commission chargée d'appliquer la loi, Steven Johnson, précise que l'État a dû relever de nombreux défis imprévus.

M. Johnson ajoute que la légalisation du cannabis dans son État n'a pas mis fin au marché noir et qu'il existe encore beaucoup de mythes sur l'usage de la marijuana.

Il souligne qu'il est donc important qu'une campagne de sensibilisation et d'éducation - auprès des jeunes surtout - soit mise en place avant l'ouverture des points de vente.

Hypocrisie des gouvernements?

M. Solomon, qui est aussi le directeur des questions légales à MADD (Mothers against drug driving) Canada, pense qu'il existe un fossé entre le discours du gouvernement canadien et la réalité.

Il croit que le gouvernement est aussi hypocrite quand il parle aujourd'hui de marijuana que lorsqu'il parlait à l'époque du tabac et de l'alcool.

« Cela a pris des années avant que les gouvernements ne mettent en gardent la population contre les effets négatifs de l'alcool et du tabac après avoir réalisé les coûts que cela représentait sur leur système de santé », fait-il remarquer.

Le professeur reconnaît toutefois que le cannabis demeure moins dangereux que l'alcool ou la cigarette.

Commencer la sensibilisation

L'agence Springboard, qui offre des services aux jeunes en matière de justice, affirme qu'elle n'attend pas que la loi entre en vigueur pour organiser des ateliers dans les écoles de la province sur les dangers du cannabis sur la santé mentale et ses effets sur la conduite automobile par exemple.

Son directeur, Don Cooley, dit que « trop de jeunes pensent encore que le cannabis est sans danger ou que cette drogue accroît leur concentration, ce qui est faux ».

M. Cooley croit qu'il faudra que les gouvernements mettent au point des publicités aussi percutantes qu'ils l'ont fait il y a vingt ans en matière d'alcool au volant.

Les jeunes ne font pas le parallèle entre l'alcool et le cannabis et leurs parents n'insistent pas assez sur la différence entre les deux, parce que l'alcool et légal et le cannabis ne l'est pas; or il est plus facile pour un parent de parler d'alcool que de drogue.

Don Cooley, directeur de Springboard