Des feux de forêt déclenchés par la foudre forcent des évacuations dans l’Okanagan

Des ordres et des alertes d'évacuations sont entrés en vigueur dans la vallée de l'Okanagan après de nombreux incendies déclenchés par une tempête foudroyante dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Le feu de forêt Mont Eneas a encore doublé de taille jeudi et s’étend sur 1000 hectares selon le Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique.

Le porte-parole du service, Kevin Skrepnek, dit que cet incendie à l’ouest du lac Okanagan est l'un des plus sérieux. Les flammes ont forcé des dizaines d’évacuations dans les districts régionaux de l’Okanagan central et de l’Okanagan-Similkameen.

Au nord du brasier, un état d’urgence local a été déclaré tard jeudi soir dans le district de Peachland et près de 1500 résidents doivent être prêts à évacuer à tout moment.

L'alerte d'évacuation touche les propriétés au sud de l’avenue Princeton et à l’ouest de la route 97.

Dans la nuit de jeudi, les vents forts ont attisé les flammes et forcé l’évacuation de trois propriétés sur la rue Log Chute qui étaient en état d’alerte depuis l’après-midi.

Le district régional d'Okanagan-Similkameen dit que 43 propriétés demeurent évacuées au nord de Summerland dans la région de la rue Callan, la route 97 et la rue North Beach à cause du danger aux personnes et aux propriétés posé par le feu Mont Eneas.

Le Service de lutte contre les incendies dit que le feu de forêt Law Creek, découvert mardi, s’étend sur huit hectares au sud-ouest de West Kelowna.

Aucune propriété n’a été évacuée pour le moment en raison de ce brasier, mais 198 propriétés et 495 résidents dans le quartier Glenrosa de West Kelowna doivent être prêts à partir si la situation empire.

Le Centre d’accueil d’urgence à l’Église baptiste Lakeview Heights au 2630 rue Alhambra sera ouvert dès 8 h 30 pour aider les résidents déplacés.

La route 97 a été réduite avec une circulation en alternance entre Summerland et Peachland et la Gendarmerie royale du Canada est sur place pour assurer la sécurité des véhicules. Elle avait été fermée jeudi soir entre 18 et 20 h, causant des retards majeurs.

