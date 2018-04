Des gilets de hockey à l’école en hommage aux Broncos de Humboldt

Des élèves en Atlantique comme ailleurs au pays portent un gilet de hockey, jeudi, en hommage aux membres de l'équipe des Broncos en Saskatchewan morts dans un accident.

Vendredi dernier, un autocar transportant les Broncos de Humboldt et un camion semi-remorque sont entrés en collision, à une intersection routière près de Tisdale, en Saskatchewan. Seize passagers de l’autocar sont morts jusqu’à présent, et 13 sont blessés.

« Ces jeunes-là qui sont décédés avaient un grand esprit sportif. Je pense que c’est une chose qui peut nous unir malgré la tragédie, l’esprit sportif qui vivait dans ces jeunes-là et qui vit encore chez nous », affirme Alec Landry, élève de l’École Mathieu-Martin, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

« Personnellement, je ne suis pas un joueur de hockey, mais je pense que c’est quand même important de symboliser cette perte-là. [...] C’est une très bonne idée de soutenir les familles qui ont perdu ces joueurs-là qui ne pourront malheureusement plus jouer leur sport », explique Laurent Albert, élève de l’École Mathieu-Martin.

« On veut venir en aide, [appuyer] ces familles-là. C’est une triste tragédie, la perte de jeunes dans la fleur de l’âge comme ça. On a plein d’élèves aujourd’hui qui vont [appuyer] la cause, et j’imagine dans les autres écoles aussi », souligne Michel Power, directeur de l’École Mathieu-Martin.

Le geste des élèves et du personnel des écoles s'inscrit dans un mouvement national d'appui à Humboldt.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc