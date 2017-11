Des jeunes sont poussés vers une formation de « voie de garage », déplore la CAQ

Des commissions scolaires forcent des adolescents de 15 ans à quitter le programme de formation secondaire régulier pour suivre une formation préparatoire au travail, dénonce le porte-parole de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d'Éducation, Jean-François Roberge.

« Les jeunes de 15 ans au Québec qui ont un retard scolaire sont trop souvent forcés d’être inscrits dans ce qu’on appelle la formation préparatoire au travail », déplore le député de Chambly.

« On leur refuse le droit de poursuivre une scolarisation de leur rêve, ce droit de poursuivre l’objectif d’obtenir un diplôme et on les met sur ce qu’on pourrait qualifier de voie de garage », déplore le député de Chambly.

Une fois dans ce programme, les évaluations « dignes de ce nom », les bulletins « dignes de ce nom », sont évacués et il n’est plus possible de réintégrer le cursus régulier, selon M. Roberge.

On leur dit dans le fond : ''fais du temps. T’es en taule, t’es en prison, fais du temps. T’as 15 ans, mais à 18 ans, quand tu auras perdu 3 ans et plein d’acquis académique, tu t’inscriras à la formation des adultes''. Jean-François Roberge

Alors que Québec prétend lutter contre le décrochage scolaire, le gouvernement abandonne ces jeunes dans les limbes de son système d’éducation, selon M. Roberge.

La situation est d’autant plus choquante pour M. Roberge qu’elle va à l’encontre de la loi qui stipule que le jeune doit choisir un programme « qui répond à ses besoins et à ses intérêts ».

Dans ce cas-ci, c’est le Québec qui décroche de ses jeunes. Jean-François Roberge

La mère de l’une de ces élèves forcées de suivre ce programme particulier a témoigné de son expérience afin d’appuyer la démarche de M. Roberge.

Valérie Fournier déplore que sa fille, qui avait plus de deux ans de retard dans sa scolarité, ait été forcée de s’inscrire au Centre de formation en entreprise et récupération (CFER).

Malgré des protestations auprès du président de sa commission scolaire, sa fille a dû se résigner à suivre cette formation. Elle souhaite que les élèves puissent choisir le programme qui leur convient et que les commissions scolaires soient obligées de leur fournir les services nécessaires à la réussite.

M. Roberge souligne que cette manœuvre – diriger les jeunes en difficultés vers le programme préparatoire au travail - permet aux commissions scolaires d’augmenter leur taux de diplomation.

« En faisant ça, on gonfle les statistiques de réussite parce que ces jeunes qui sont forcés d’aller dans ces formations préparatoires au travail comptent comme étant qualifiés et diplômés et gonfle les statistiques de réussite du Québec ce qui est une aberration », dénonce le député de Chambly.

M. Roberge était accompagné d’une mère de famille et de plusieurs élèves qu’on a forcés à fréquenter le programme préparatoire au travail. Les jeunes n’ont pas abandonné leurs rêves même s’ils ont été forcés de quitter le secteur régulier; l’une veut obtenir son diplôme d’études secondaires, un autre veut devenir programmeur, un autre a le sens des affaires et un dernier veut devenir luthier.

Les regroupements suivants dénoncent l'obligation faite aux jeunes de se tourner vers la formation préparatoire au travail :

La Coalition interjeunes

Le Regroupement des maisons de jeunes du Québec

Le Regroupement des auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage du Québec

Le Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue

Ces regroupements comptent 345 organismes fréquentés par quelque 370 000 jeunes Québécois.