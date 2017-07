Des propriétaires de chiens manifestent contre les lois anti-pitbulls

Environ 150 propriétaires de chiens ont profité de la Journée mondiale contre les législations spécifiques aux races d'animaux, samedi, pour manifester à Montréal et dénoncer les restrictions touchant les chiens de type pitbull.

Ils en ont plus précisément contre le projet de loi 128 du gouvernement du Québec, qui obligera les municipalités et les vétérinaires à signaler les chiens dangereux.

Déposé ce printemps par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, le projet de loi prévoit notamment l'interdiction des chiens de type pitbull.

Les manifestants, qui scandaient « mon chien, ma famille », craignent qu’il ne mette injustement en péril les droits des propriétaires et de leurs animaux. Ils croient également que ce projet de loi, qui n’a pas encore été adopté, soit mal adapté pour améliorer la sécurité de la population.

« La plupart des villes qui ont instauré une législation spécifique à la race l’ont retirée parce que c’est inefficace. C’est une loi inapplicable », a déclaré Danielle Minville, cofondatrice de Québec Pit Bull, dans le cadre du rassemblement.

Plus on crie, plus on manifeste, plus ils vont entendre nos voix.

Une manifestante