Des réfugiés syriens quittent le Yukon pour un meilleur avenir en Alberta et en Ontario

Deux familles syriennes qui avaient été récemment accueillies au Yukon et parrainées par l'Église Riverdale Baptist viennent de s'installer en Alberta et en Ontario dans l'espoir d'un avenir meilleur.

La famille Ahmet est arrivée au Yukon en septembre 2016. Elle a déménagé à Windsor, en Ontario, pour se rapprocher d’une grande communauté syrienne, selon l’Église.

De son côté, la famille Omar arrivée à Whitehorse au printemps 2017 a décidé de s’installer à Calgary.

En effet, Mohamed Omar est un géologue qui a travaillé des années sur un champ pétrolier en Syrie. Il pense avoir plus de chances de trouver un emploi dans son domaine à Calgary. Sa femme, Shereen Omar, y a déjà trouvé un emploi comme enseignante, et son fils aîné commencera l’école là-bas.

Le coeur à la fête

L’église Riverdale Baptist parraine des réfugiés syriens grâce à l’aide financière du gouvernement du Yukon et de l’organisme Yukon Cares. Elle s’engage à aider les réfugiés pendant un an et c'est pourquoi, même à distance, la famille Omar bénéficie de son soutien jusqu’en mars prochain.

Malgré ces deux départs, l’Église a plutôt le coeur à la fête : « C’est une occasion de fêter parce que les deux familles ont eu assez de courage et de moyens pour prendre ainsi leur destin en main », explique Hillary Gladish, une représentante de l'Église.

« C’est triste de voir des amis partir. Mais nous comprenons qu’il y a beaucoup d'occasions ailleurs », poursuit-elle.

L’Église ne prévoit pas de parrainer d’autres réfugiés syriens pour le moment. Yukon Cares a pour sa part amassé assez d’argent pour accueillir deux nouvelles familles à Whitehorse.

