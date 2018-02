Deux morts et 116 blessés dans un accident de train en Caroline du Sud

Deux cheminots sont morts et plus de 100 autres personnes ont été blessées dans une collision entre un train de passagers d'Amtrak et un convoi de marchandises, tôt dimanche, en Caroline du Sud.

Le train de passagers de la compagnie ferroviaire publique Amtrak, qui allait de New York à Miami, a percuté un train de fret de la compagnie CSX et a déraillé à Cayce, près de Columbia, la capitale de la Caroline du Sud, dimanche à environ 2 h 30 heure locale, a déclaré la police.

Le Silver Star comptait 139 passagers et 8 membres d'équipage à bord.

« Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de deux de nos employés », a fait savoir Amtrak dans un communiqué. Le chef de train et le mécanicien à bord de la locomotive d'Amtrak ont été tués, a de son côté indiqué le bureau du coroner.

En fin d'avant-midi, le gouverneur de l'État, Henry McMaster, a indiqué que ce sont finalement 116 personnes qui ont été transportées à l'hôpital pour des blessures mineures. Un précédent bilan faisait état de 70 blessés.

« Les blessures vont de petites égratignures à des ecchymoses en passant par des os cassés », ont déclaré les autorités. Le principal hôpital pour traiter les traumatismes dans le secteur a accueilli trois patients dans des conditions critiques ou sérieuses.

Signaux défectueux

Le président de la société publique Amtrak, Richard Anderson, a affirmé que le système de signaux géré par une entreprise ferroviaire privée ne fonctionnait plus, dimanche.

M. Anderson a indiqué que les répartiteurs à CSX dirigeaient manuellement les trains. Il a indiqué qu'il laisserait le soin aux enquêteurs du Bureau fédéral de la sécurité des transports de déterminer quel rôle cela à jouer dans la collision.

Le gouverneur Henry McMaster a ajouté que les autorités croient que le convoi de marchandises était immobile au moment de l'impact.

Il semblerait que le train d'Amtrak se trouvait sur la mauvaise voie. Le train de CSX se trouvait sur sa voie de chargement. Le gouverneur Henry McMaster

Le train de passagers « est à peine reconnaissable » à cause de la violence du choc, a-t-il précisé.

Le président Donald Trump a transmis ses pensées et prières aux victimes de la collision et remercié les secours dans un message diffusé sur Twitter.

Fuite de carburant

Les autorités locales ont également fait état d'une fuite de carburant provoquée par l'accident, qui s'est produit près d'une gare de triage où plusieurs voies secondaires s'embranchent pour permettre le déchargement des wagons de train. La fuite a été colmatée en début de matinée.

« Nous estimons qu'environ 5000 gallons (19 000 litres) de carburant ont été déversés en raison du déraillement. Nos équipes ont sécurisé les lieux », ont ajouté les autorités.

La scène du drame se trouve près du marché de produits de la ferme et d'autres zones d'habitation, selon un responsable des services de secours de l'État.

« Je dormais quand j'ai été réveillé par l'impact. Le personnel est venu très rapidement et a fait sortir tout le monde du train dans le calme. Les premiers secours sont arrivés après 10-20 minutes », a témoigné sur la chaîne de télévision CNN Derek Pettaway, un des passagers.

Personne ne paniquait. Derek Pettaway, un des passagers

De nombreux accidents pour Amtrak

Il s’agit du plus récent incident impliquant un train d'Amtrak au cours des dernières semaines.

La semaine dernière, un train d'Amtrak transportant des membres du Congrès à une retraite républicaine en Virginie a heurté un camion près de Charlottesville.

Les enquêteurs se concentreraient par contre sur les actions du conducteur du camion, selon ce qu’une source au courant de l'enquête a déclaré à CNN.

(Un wagon de train a complètement basculé et s'est écrasé, a écrit la journaliste Maayan Schechter sur Twitter, dimanche matin.)

En décembre, un train de l'entreprise ferroviaire publique américaine a déraillé près de DuPont, dans l'État de Washington, alors que le train empruntait un pont. La tragédie avait fait trois morts et des dizaines de blessés.

Le mécanicien d'Amtrak à bord de ce train a dit aux enquêteurs qu'il avait confondu un signal avec un autre et avait freiné quelques instants avant l'accident mortel, selon le Bureau américain de la sécurité du transport.

« Il faudra que nous ayons un débat national » sur la sécurité ferroviaire, a prévenu dimanche le gouverneur de la Caroline du Sud.

Le président Trump a promis un grand programme de rénovation des infrastructures de transport aux États-Unis, dont le réseau ferroviaire.