Deux nouveaux candidats se joignent à l’Équipe Denis Coderre

Le directeur général de la Corporation d'animation des places publiques (CAPP), Jean-François Beaupré, et l'attaché politique de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, Simon-Robert Chartrand, se présentent comme conseillers pour l'équipe du maire Coderre en vue des élections municipales du 5 novembre.

Simon-Robert Chartrand, qui prend un congé sans solde durant la campagne électorale, se présentera dans le district Maisonneuve-Longue-Pointe et Jean-François Beaupré dans celui d’Hochelaga.

« J’ai développé un peu plus mes compétences administratives de gestionnaire et, aujourd’hui, j’arrive à un point peut-être de saturation qui me dit : "Là, j’ai envie de me mettre au service du bien public". Je le suis déjà en tant que directeur d’organisme communautaire, mais j’ai envie de la coche de plus, celle qui va m’amener au municipal », explique M. Beaupré.

Directeur de la CAPP depuis 2013, Jean-François Beaupré a été conseiller en financement privé et en marketing pour des entreprises culturelles de 2010 à 2012. Il est membre de la Table de concertation sur la culture de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du Regroupement des tables de concertations culturelles de Montréal.

« Moi, cela fait 10 ans essentiellement que je gravite dans le milieu politique montréalais, j’ai donc une connaissance poussée des enjeux autant au niveau local, en arrondissement, qu’au niveau de l’île de Montréal, de la ville, mais aussi jusqu’à la métropole », lance pour sa part Simon-Robert Chartrand, qui a été conseiller pour plusieurs élus de la région de Montréal et au gouvernement du Québec. Il a également été directeur de projets au Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, briguera aussi les suffrages au sein de l'équipe de Denis Coderre.