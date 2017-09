Doug Ford sera candidat à la mairie de Toronto en 2018

L'ex-conseiller municipal Doug Ford tentera une nouvelle fois de devenir maire de Toronto pour « donner une voix aux gens ordinaires et réduire les dépenses à l'hôtel de ville ».

Il en a fait l'annonce devant des partisans enthousiastes lors du pique-nique annuel organisé dans la cour arrière de la maison de sa mère.

C'est le 23e Ford Fest, un rassemblement très populaire parmi les gens qui partagent les idées de Doug Ford et de son défunt frère Rob, qui a été maire de 2010 à 2014.

« Ma priorité en tant que maire sera de faire économiser de l'argent à chacun d'entre vous », a déclaré Doug Ford dans un discours qui reprenait les thèmes qui lui sont chers.

Le candidat veut poursuivre dans la lancée de son frère et promet que Toronto aura, s'il est élu, « le plus faible taux de taxation en Amérique du Nord ». Il s'en est pris au maire John Tory et à la première ministre Kathleen Wynne.

Doug Ford s'était lancé dans la course à la mairie en 2014 quand son frère y avait renoncé parce qu'il souffrait d'un cancer.

Il avait été défait par John Tory.