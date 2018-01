Du taekwondo au ski : le Tongien Taufatofua sera à Pyeongchang

Son corps huilé et musclé avait fait sensation lorsqu'il avait porté le drapeau de l'équipe des Tonga aux Jeux olympiques d'été de Rio en 2016. En février à Pyeongchang, le taekwondoïste tongien Pita Taufatofua espère à nouveau marquer les esprits, cette fois en tant que compétiteur... de ski de fond.

« Big up pour Pita Taufatofua! Bien joué! Tout à fait mérité! Première qualification olympique à ski pour les Tonga », a souligné, samedi soir, la Fédération royale tongienne de ski sur sa page Facebook. Le message accompagne une photo de Taufatofua qui exulte dans un paysage enneigé en Islande.

À Rio, l'athlète tongien aujourd'hui âgé de 34 ans avait été désigné porte-drapeau de son pays. Son entrée, torse nu, le corps huilé et simplement vêtu d'un pagne traditionnel, dans le stade Maracana, lors de la cérémonie d'ouverture des JO, n'avait laissé personne indifférent.

Le sportif, qui cherchait un nouveau défi, s'est tourné vers le ski de fond, une discipline peu commune dans l'archipel polynésien dont il est originaire. Avec des températures de 22 à 28 degrés Celsius à longueur d'année, les Tonga ne connaissent pas la neige.

Taufatofua s'est donc entraîné pendant un an sur skis à roulettes – « la pire invention du monde », selon lui – dans la chaleur tropicale de son île avant d'aller affronter les flocons.

« En tout, cela fait 10 semaines que je m’entraîne sur la neige, a-t-il expliqué à la chaîne olympique officielle. Avant de venir en Islande, j'avais participé à sept courses et, chaque fois, j'avais échoué de peu. Et puis, j'ai appris qu'il y avait une dernière course (pour la qualification), mais que celle-ci était vraiment au bout du monde.

« Et me voilà arrivé au niveau du cercle polaire, en Islande! Je savais que je devais tout donner, que c'était du quitte ou double, alors j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Et aujourd'hui, je suis heureux. »

La Fédération tongienne de ski compte au total quatre athlètes : deux en ski alpin et deux en ski de fond, dont une femme. Seul Taufatofua a son billet pour Pyeongchang.