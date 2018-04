L'avalée des avalés de Réjean Ducharme au festival OFF d'Avignon

EXCLUSIF –Les comédiens Benoît Landry, Sarah Laurendeau et Louise Marleau se rendront au mois de juillet à Avignon et en novembre à Paris pour présenter la prose de Réjean Ducharme dans une mise en scène signée Lorraine Pintal et une scénographie de Charles Binamé.

Un texte de Louis-Philippe Ouimet

L'adaptation théâtrale de L'avalée des avalés avait déjà été présentée au Festival international de la littérature (FIL) en octobre 2016 et réunissait sur une même scène Sophie Cadieux, Maxime Denommée et Louise Marleau. Cette fois-ci, cette création de 75 minutes sera présentée en Europe avec une nouvelle distribution. C'est une excellente nouvelle pour Lorraine Pintal.

Nous allons être très près de la forme intime présentée en 2016, mais cette version sera plus travaillée et aboutie. Nous creuserons davantage les multiples couches du personnage principal, Bérénice Einberg. Lorraine Pintal

Les répétitions commenceront au mois de juin prochain.

Le OFF d'Avignon puis Paris

La première visite en sol européen aura lieu aura lieu du 6 au 29 juillet 2018 au Festival OFF d'Avignon pour une vingtaine de représentations dans la salle Le petit Louvre.

« Pour moi c'est une grande joie parce que l'on connaît bien Le petit Louvre, dit Lorraine Pintal au bout du fil. Il y a une vraie relation d'amitié qui s'est tissée au fil des ans. L'avalée des avalées est devenu le projet idéal pour aller là-bas. »

Par la suite, la troupe québécoise se rendra dans la petite salle Les Déchargeurs, située dans le quartier des Halles du 1er arrondissement de Paris pour donner 25 représentations du 6 novembre au 8 décembre 2018.

Après la France, la Suisse et la Belgique?

Lorraine Pintal avait déjà présenté l'écriture de Réjean Ducharme aux Européens en 2001 au théâtre de l'Odéon à Paris avec l'adaptation de L'hiver de force. Elle espère maintenant faire une grande tournée dans la francophonie européenne avec L'avalée des avalés.

« Ce spectacle doit toutefois préserver ce caractère intime où le spectateur ne fait qu'un avec la poésie ducharmienne », affirme la metteure en scène qui veut que ce spectacle soit présenté en Suisse et en Belgique.

Cette adaptation de L'avalée des avalés ne sera pas présentée au Québec en 2018. Peut-être en 2019 nous dit-on, à moins que ce ne soit en 2020 ou en 2021.

Le Théâtre du Nouveau Monde songe par ailleurs à rendre hommage de manière significative au célèbre écrivain Réjean Ducharme dont le nom est intiment lié à cette institution.