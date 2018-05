EN DIRECT - Les autorités font le point sur les inondations au N.-B.

Dans sa plus récente mise à jour, l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick (OMU) presse les riverains dans les régions du sud de la province qui risquent d'être submergées par la crue du fleuve Saint-Jean de quitter leur demeure immédiatement.

L'OMU affirme que quiconque vit le long du fleuve ou l'un de ses tributaires devrait être en état d'alerte, même ceux qui n'ont jamais connu d'inondations puisque les niveaux d'eau atteignent des sommets historiques. Il est prévu qu'à Saint-Jean, par exemple, il atteindra 5,9 mètres lundi, alors que le seuil d'inondation est de 4,2 mètres.

Les résidents de toutes les localités riveraines, de Jemseg à Saint-Jean, devraient prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leurs biens, selon l'OMU.

Six bateaux de sauvetage de Pêches et Océans Canada et un bateau patrouilleur de la Garde côtière canadienne ont été déployés dans la région du lac Grand. Un bateau patrouilleur de la Garde côtière sera également déployé dans le bassin inférieur du fleuve Saint-Jean.

Ces équipes viendront en aide aux personnes isolées ou celles incapables d’évacuer leur maison. Elles attendent les directives de l'Organisation des mesures d'urgence pour savoir où les équipes doivent se rendre et à quel moment. Leur priorité sera de mener des évacuations d'urgence pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou les sinsitrés qui ne peuvent quitter leur maison par eux-mêmes.

Des agents de la région de Canso et de Datmouth sont également en route pour venir porter main-forte.

Évacuer au plus vite

La Ville de Saint-Jean encourage plus de 2000 de ses résidents à quitter leur maison. Déjà, la montée des eaux a isolé 1400 d'entre eux dans le secteur du chemin Westfield.

L'Organisme des services d'urgence recommande à tous les résidents le long du chemin Westfield et des résidents à évacuer leur propriété vendredi même.

Le maire de Saint-Jean, Don Darling, a lancé cet appel aux résidents à risque d'être inondés : « Sortez et restez à l'écart! Ça devientg très sérieux et il y a beaucoup plus d'eau qui s'en vient. La situation est imprévisible. »

L'OMU de Saint-Jean a prévenu les résidents que des services comme l’électricité, l’eau et les égouts pourraient être interrompus.

Zones d'évacuation à Saint-Jean :

La Transcanadienne fermée pour un certain temps

Le tronçon de la Transcanadienne entre Fredericton et Moncton a fermé, jeudi soir, à cause de la montée des eaux.

Les automobilistes doivent passer par la route 1 à River Glade et la route 7 à Oromocto, et ainsi transiter par Saint-Jean pour se rendre à destination. Ce détour est d'environ une heure.

Il est impossible de dire pendant combien de temps les automobilistes devront emprunter le détour. Ahmed Dassouki, directeur des opérations du ministère des Transports et de l’Infrastructure

« Nous attendons que le niveau de l’eau baisse », déclare Ahmed Dassouki du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

À Fredericton, le niveau d’eau a dépassé les 8 mètres au plus fort des inondations. « Notre seule priorité, c’est la sécurité des gens », déclare M. Dassouki.

Selon la compagnie chargée de l'entretien de cette section de la Transcanadienne, MRDC Operations Corporation, de 10 000 à 12 000 véhicules empruntent cette partie de l’autoroute quotidiennement.

Le niveau d’eau continue à imposer la fermeture de nombreuses routes, au Nouveau-Brunswiuck. Plus de 140 routes et rues sont actuellement touchées par la montée du fleuve Saint-Jean, et ce nombre risque d’augmenter.

Nettoyage pour bientôt à Fredericton

Dans la capitale, les autorités pensent déjà au nettoyage. Le niveau du fleuve Saint-Jean est s'éleve aujourd'hui à 7,9 mètres. La province croit toutefois qu'il devrait rester stable en fin de semaine.

L'Organisation des mesures d'urgence (OMU) prépare un plan de rétablissement.

De lundi à vendredi prochain, la Ville de Fredericton offrira un service spécial de ramassage des débris dans les zones inondées.

Les gros débris laissés après le passage des eaux doivent être déposés en bordure de rue.

Les bretelles du pont Westmorland donnant sur les rues Cliffe, Devonshire et Smythe sont maintenant ouvertes. Par ailleurs, près de 40 rues et routes sont encore fermées à Fredericton.

La Ville encourage les riverains à se déplacer à pied, à vélo ou en transports en commun.