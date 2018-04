EN DIRECT - Personnes happées par une fourgonnette à Toronto : 9 morts et 16 blessés

Neuf personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées lorsqu'elles ont été happées par une fourgonnette blanche sur la rue Yonge, entre les avenues Finch et Sheppard, à Toronto, lundi après-midi. Le chauffeur a été arrêté.

C'est ce qu'a déclaré Peter Ewan, vice-chef de la Police de Toronto, en conférence de presse peu après 16 h 45.

La fourgonnette blanche, un véhicule de location, a happé sa première victime près de l'intersection de l'avenue Finch et s'est dirigé à pleine vitesse en direction sud sur la rue Yonge. Selon certains témoins, le chauffeur du véhicule aurait frappé plusieurs piétons dans la rue et sur les trottoirs sur environ trois kilomètres avant d'arrêter sa course sur l'avenue Poyntz, tout près de la rue Yonge.

Une fourgonnette de location est d'ailleurs immobilisée sur un trottoir de l'avenue Poyntz, à un coin de l'avenue Sheppard et à quelques pas de la rue Yonge, mais la police n'a toujours pas confirmé son implication.

Une vidéo montre l'arrestation d'un suspect ainsi que la fourgonnette de location blanche, quelques moments après l'incident. Celle-ci a été publiée sur Twitter. Le véhicule était toujours au même endroit à 16 h 30.

Suivez notre couverture en direct des événements :

Avant de confirmer le nombre de victimes, la police de Toronto avait mentionné sur Twitter que de huit à 10 personnes avaient été heurtées vers 13 h 30 lundi, avant d'affirmer, quelques minutes plus tard, qu'il était « trop tôt pour confirmer le nombre piétons happés ou l'étendue de leurs blessures ».

Aucun motif n'a encore été évoqué par la police.

La rue Yonge est présentement fermée entre Sheppard et Finch. Le métro entre les stations Sheppard-Yonge et Finch est aussi fermé.

Au moins sept ambulances ont transporté des victimes à l'hôpital Sunnybrook, à environ six kilomètres de la scène.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré en conférence de presse que les torontois « reçoivent l'admiration du monde entier grâce à notre inclusivité. (...) Nous sommes unis. »

M. Tory a aussi demandé à ce que les gens évitent la région.