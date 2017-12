Enquête sur les femmes autochtones : les langues se délient à propos du père Joveneau

Les allégations d'agression sexuelle et de maltraitance contre Alexis Joveneau, missionnaire en Basse-Côte-Nord durant 40 ans, se succèdent. Les agressions sexuelles du père oblat se seraient perpétuées sur des décennies. Il aurait agressé sexuellement non seulement des femmes et des fillettes, mais aussi de jeunes garçons.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Simone Bellefleur et Noëlla Mark, de la communauté innue d'Unamen Shipu, ont ajouté leur voix aux autres femmes affirmant avoir été abusées sexuellement par Alexis Joveneau.

Elles affirment que le père Joveneau les invitait à s'asseoir sur ses genoux pendant qu'elles se confessaient. Il les caressait sous leurs vêtements.

J'ai un de mes neveux que le prêtre a abusé. Le même prêtre. Noëlla Mark, Innue de Unamen Shipu

Simone Bellefleur a aussi affirmé que les attouchements se produisaient lorsque le père Joveneau l'invitait chez lui pour faire la vaisselle.

L'aînée de la communauté d'Unamen Shipu a ajouté avoir été témoin d'agressions subies par d'autres femmes et des enfants de la communauté. Plusieurs personnes ne l'auraient pas crue et lui auraient dit de ne pas parler en mal d'un curé.

[D'autres Innus] nous ont dit de ne pas parler en mal du curé, c'est Jésus en personne. C'est ça la réponse qu'on nous donnait quand on était jeune, souvent. Simone Bellefleur, Innue de Unamen Shipu

Plusieurs témoins ont remercié la Commission d'enquête de leur permettre de raconter leurs histoires. « Je n'ai pas peur d'en parler aujourd'hui et je ne suis pas gênée de vous partager cela. Je veux me guérir moi aussi », a confié Noëlla Mark.

Dans un communiqué, la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée a condamné vigoureusement toute forme de violence physique ou psychologique. Elle s'est dite « profondément préoccupée et affligée » par les témoignages et « entend collaborer pleinement à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ».

Violence

En début de journée, quatre membres de la communauté innue d'Unamen Shipu ont pris la parole pour dénoncer les violences vécues dans la communauté. Ambroise Mark a déploré les déménagements forcés des Innus de Pakuashipi vers la communauté d'Unamen Shipu.

Il a aussi parlé de l'ingérence d'un curé dans l'éducation de plusieurs enfants de la communauté. Ambroise Mark a raconté que lui et d'autres enfants anglophones ont été envoyés à Sept-Îles pour étudier au pensionnat francophone, mais n'y auraient jamais été admis. Ils n'auraient pas eu non plus la possibilité de retourner à l'école de la communauté Unamen Shipu.

J'aurais continué mon éducation si le curé n'avait pas interféré dans notre processus d'éducation. Il m'a fait perdre beaucoup de choses. Ambroise Mark, Innu de Pakuashipi

Disparition

Rachel Mark, une Innue de la Romaine, a raconté l'histoire de sa belle-sœur Madeleine.

Madeleine aurait donné naissance à des jumelles à l'hôpital de Blanc-Sablon, mais ne serait revenue qu'avec une seule des deux petites, Lydia. L'autre enfant aurait été envoyée à Québec pour être soignée.

Dans son témoignage, Rachel Mark affirme que le père Joveneau aurait annoncé la mort de l'enfant à ses parents quelques semaines plus tard. Elle soutient par contre que Lydia, la jumelle qui est toujours en vie, pressent que sa sœur est toujours vivante.

La famille demande que des recherches soient faites pour trouver l'autre jumelle ou que des preuves du décès soient fournies.

Avec les informations de Laurence Royer