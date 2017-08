Épuisé, Bernard Adamus annule sa tournée de l'automne

L'auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus annule 30 spectacles qu'il devait donner cet automne pour sa tournée En threesome, svp!

Il a fait cette annonce sur sa page Facebook en expliquant qu'il était épuisé. « Je me suis réveillé presque 1000 spectacles plus tard et une voix en moi me disait un message bien clair : "Bob y est temps que tu te fermes la trappe pour un temps pis vite à part de t'ça", vite avant de tout brûler, vite avant de perdre le principal, vite avant de plus en avoir le goût... et plusieurs autres "vites", mais je vous épargne les litanies et la plaignardise. Je suis simplement extrêmement fatigué et pas mal à bout. »

Dans son long message, il commence en disant qu'il ne sait pas comment le dire et en remerciant tout le monde. Et à ceux qui lui diraient qu'il n'avait qu'à se reposer, il explique que ce n'est pas lui. « Peut-être, mais c'est pas l'ange en moi que vous avez tant aimé, mais plutôt l'autre il me semble. Il y a une part de moi Bon Scott et l'autre Stéphane Lafleur, l'un ne va pas sans l'autre. »

Bernard Adamus explique qu'il doit prendre cette pause pour sa santé, se retirer et « aller voir ailleurs si j'y suis pas ». Le chanteur espère que ses admirateurs et les organisateurs de festivals auxquels il devait participer ne lui en tiendront pas rigueur.

Si le chanteur annule les 30 concerts qu'il devait donner un peu partout au Québec, il va respecter ses engagements du mois d'août alors qu'il sera au Festival international des rythmes du monde de Saguenay le 12 avec un spectacle gratuit. Le 19 août, il sera à Amos, le 25 août à Beauharnois et le 26 août à Saint-Jérôme pour son dernier concert.

Pour les personnes qui ont des billets pour les spectacles annulés, les diffuseurs et salles de spectacles les contacteront pour procéder au remboursement. Les modalités peuvent varier selon la salle de spectacle.