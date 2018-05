Eugenie Bouchard n'est plus la Canadienne la mieux classée

Après avoir chuté de 51 places, Eugenie Bouchard a été dépassée par les Canadiennes Françoise Abanda et Carol Zhao au classement de la WTA, publié lundi.

Bouchard apparaît au 169e rang, alors qu'Abanda est 128e et Zhao 136e (+1).

Bianca Andreescu est 206e (+1).

Plus haut dans la hiérarchie, Petra Kvitova a gagné deux places au 8e rang mondial après son troisième titre à Madrid.

La Roumaine Simona Halep (no 1), la Danoise Caroline Wozniacki (no 2) et l'Espagnole Garbine Muguruza (no 3) sont dans cet ordre en haut du classement.

Karolina Pliskova retrouve le top 5. Après sa demi-finale à Madrid, l'ancienne numéro un mondiale est 5e au classement WTA (+1).

La plus belle progression du Top 50 est l'oeuvre de la Russe Maria Sharapova qui gagne 12 places au 40e rang après son quart à Madrid.

La Néerlandaise Kiki Bertens accède à son meilleur classement WTA, grâce à sa finale à Madrid. À 26 ans, elle est désormais 15e, après un bond de 5 places.

Classement de la WTA au 14 mai :

1. Simona Halep (ROU) 7 270 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6 845

3. Garbine Muguruza (ESP) 6 175

4. Elina Svitolina (UKR) 5 505

5. Karolina Pliskova (CZE) 5 425 (+1)

6. Jelena Ostapenko (LAT) 5 282 (-1)

7. Caroline Garcia (FRA) 5 080

8. Petra Kvitova (CZE) 4 550 (+2)

9. Venus Williams (USA) 4 286 (-1)

10. Sloane Stephens (USA) 4 059 (-1)

11. Julia Görges (GER) 3 090 (+1)

12. Angelique Kerber (GER) 2 905 (-1)

13. Daria Kasatkina (RUS) 2 775 (+2)

14. Madison Keys (USA) 2 722

15. Kiki Bertens (NED) 2 570 (+5)

16. Coco Vandeweghe (USA) 2 533 (-3)

17. Elise Mertens (BEL) 2 525 (-1)

18. Ashleigh Barty (AUS) 2 328

19. Magdalena Rybarikova (SVK) 2 225

20. Anastasija Sevastova (LAT) 2 180 (-3)