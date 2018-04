LAS VEGAS – Viva Las Vegas est le nom d'une chanson d'Elvis Presley depuis 1964, mais aussi celui d'un festival de rockabilly qui a lieu dans la ville du jeu et du vice depuis plus de deux décennies. Si la musique est l'élément rassembleur, le mode de vie qui s'y rattache l'est tout autant. Excursion dans l'univers culte du rockabilly en 2018, façon Las Vegas.

En finale d’une version supersonique de Blast Off, samedi soir, Brian Setzer, à genoux, a hurlé et a levé les bras au ciel. Spontanément, Lee Rocker et Slim Jim Phantom sont venus le relever pour une accolade et le hurlement collectif de 20 000 spectateurs déchaînés a dû se faire entendre jusqu’au cœur de la Strip.

Pour sa 21e présentation, le festival Viva Las Vegas a réussi le truc impossible : réunir les Stray Cats, près de 10 ans après leur dernier concert. Cela expliquait la présence de 15 000 spectateurs dans le terrain de stationnement du complexe hôtelier/casino The Orleans, situé sur Tropicana Road, à trois milles du cœur de la ville.

Pour les amateurs de Rock and Roll des pionniers et de tous leurs héritiers, le festival mis sur pied par le Britannique Tom Ingram est l’événement incontournable de l’année. Une vingtaine de pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Belgique, Finlande, Norvège, Croatie, Pologne, Australie, Nouvelle-Zélande, notamment) y sont représentés sur les scènes et dans la foule. Et chacun vient y trouver son bonheur.

Retrouvailles explosives

Pour certains amateurs, le prix du billet du festival, ainsi que celui de l’avion et de l’hôtel, se justifiaient cette année par la seule présence des Stray Cats. Comme prise de choix, ça se compare à Beyoncé qui fait son retour d’après-grossesse à Coachella. Mais en plus gros… Certains amateurs ne croyaient plus que Setzer, Rocker et Phantom allaient rejouer ensemble.

« Je connaissais Brian [il est venu en solo au festival en 2016] et je savais qu’ils voulaient rejouer ensemble. La raison pour laquelle ça s’est passé ici, c’est que nous sommes le plus gros festival du genre et ils voulaient se réunir devant une foule de connaisseurs qui apprécient leur musique. C’est indiscutablement le plus gros événement que nous n’avons jamais produit. »

Pour d’autres, le bonheur, c’est de voir une dernière fois – ou une première fois – un artiste qui a donné ses lettres de noblesse au genre. La cuvée 2018 de Viva Las Vegas a mené à des cas d’espèce bien particuliers.

Duane et Jerry Lee

Duane Eddy (79 ans) et Jerry Lee Lewis (82 ans) ont des statuts de légende, mais le guitariste à la tonalité inégalée et le pianiste incendiaire ont des fins de carrière aux antipodes.

Solide sur ses jambes, élégant et doté d’un humour fin, Eddy a été proprement stupéfiant. Penser que nous pouvions entendre Movin’ n’ Groovin’ – son premier succès instrumental – Cannonball, Shazam, Ramrod (quelle bombe!), The Lonely One (mi-ri-fi-que) et l’immortelle Rebel Rouser à un tel degré de qualité ne m’avait même pas effleuré l’esprit.

Le maître du « twang » a encore un doigté d’une précision chirurgicale qui lui permet de soutirer le meilleur de ses Gretch. Il en a même sorti une nouvelle, « essentiellement une basse à six cordes d’un octave plus bas qui permet d’obtenir un son intéressant ». Intéressant? Tu parles! Eddy s’en est servi pour rendre hommage à Fats Domino. Entendre Blueberry Hill avec la guitare qui se substitue au piano, c’était du grand art.

Une heure plus tard, le Killer est venu se faire honte. Voix éraillée ou carrément brisée, Jerry Lee massacre désormais You Win Again, Drinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee et à peu près tout le reste. Une exception, Rockin’ My life Away. Sinon, la foule lui sauve la mise pour Great Balls of Fire en chantant plus fort que lui. Dommage pour le chanteur, car le pianiste, lui, s’en tire encore fort bien.

L’univers rockabilly

Avez-vous déjà entendu une discussion entre deux hommes portant sur la qualité des 927 pommades en vente sur le marché pour maintenir les cheveux figés à jamais? Ou des femmes qui pèsent le pour et le contre des nouvelles robes rétro chic? On entend tout ça entre une promenade parmi les spectaculaires voitures d’antan et les festivaliers qui se protègent du soleil brûlant avec leurs ombrelles.

À moins que ce soit en magasinant dans les salles de congrès de l’hôtel Orleans remplies de lingerie fine, de souliers spectaculaires et de chapeaux splendides. Et contrairement à bien des festivals où les amateurs se vêtissent pour l’occasion, un grand nombre des festivaliers s’habillent ainsi au quotidien, coupe de cheveux et tatouages inclus.

« C’est vraiment un mode de vie, assure Ingram. Il y en a qui viennent autant au festival pour la musique que pour le reste. »

Les jeunes loups

Celine Lee and her Texas 3, avec sa voix à la Wanda Jackson, The Greasemarks et Shanda & The Howlers ne sont quelques-uns des jeunes artistes qui ont retenu mon attention cette semaine, mais rien n’a surpassé Lil Mo and the Dynaflos, un combo qui modernise l’approche doo-wop tout en respectant le passé.

Leur version de At My Front Door (Crazy Little Mama), des Eldorados, était à jeter par terre, tout comme leur relecture de Come Co With Me, des Dell Vikings.

« Il y a plus de plus de jeunes qui adhérent à cette musique, confirme Ingram. Et il y a tellement de groupes actuellement. »

Les survivants de Sun

Certains de ces jeunes groupes ont été influencés par l’écoute d’artistes du passé. Et bien peu de ceux ayant enregistré chez Sun Records durant les années 1950 sont encore parmi nous. La soirée de vendredi a permis de réunir les survivants de l’étiquette de Memphis. Ceux qui n’ont pas connu des gloires du calibre de celles d’Elvis ou de Johnny Cash.

Commencé à 22 h 30, le concert présenté en aréna et bâti sur le modèle d’antan – tout le monde jouait de 3 à 5 chansons – s’est terminé à près d’une heure du matin.

Les septuagénaires et les octogénaires n’ont pas tous bon pied bon œil, mais les voix tiennent le coup. Carl Mann (75 ans) a très bien chanté Mona Lisa et I’m Coming Home, mais avec moins d’aisance sur le manche que naguère. Johnny Powers (79 ans) a l’air un peu hésitant, mais With Your Love, With Your Kiss et Long Blond Hair – un tube antérieur à ses enregistrements de Sun – ont fait mouche, comme à Montréal en 2009.

Hayden Thompson (80 ans) a encore une voix à déplacer des montagnes et comme elle ressemble drôlement à celle de Johnny Cash, c’était émouvant de l’entendre chanter Ring of Fire avec le batteur du Tennessee Trio, WS Holland lui-même, qui aura 83 ans le 22 avril. Avant Cash, Holland était le batteur de Carl Perkins. Avec Ron Haney à la guitare, nous avons entendu Blue Suede Shoes avec le batteur d’origine, qui a encore une force de frappe étonnante.

Autre jumelage épatant, le duo de Alton & Jimmy (77 et 81 ans) avec Jimmy Van Eaton (80 ans), le batteur que l’on entend sur tous les succès et insuccès de Jerry Lee Lewis chez Sun Records. Dans une forme splendide, le monsieur. Quoique pas autant que Narvel Felts (79 ans), dont les enregistrements des années 1950 (Lonely River, Foolish Toughts) sont parus bien après la lettre. Une décision de Sam Philips. N’empêche, l’artiste qui a encore une voix et un jeu de guitare impeccable, et s’est permis 10 flexions avant de quitter la scène.

« Après avoir pris la photo avec tous les membres de Sun, Johnny Powers s’est retourné vers moi, il m’a serré la main et dit : "Merci. Ceci ne se reproduira plus jamais." Il est bien conscient qu’à leur âge, on ne pourra plus jamais les réunir ainsi. »

Rock This Town

Il y avait quelque chose de symbolique d’assister aux retrouvailles des Stray Cats au moment où les quelques survivants du rock des années 1950 en sont à leurs derniers tours de piste. Évidemment, c’était oublié quand Gene And Eddie, (She’s) Sexy & 17, Stray Cat Strut, Built For Speed et Rock This Town ont littéralement fait trembler Las Vegas.

Debout sur les tambours, Setzer était déchaîné, Rocker était possédé et Slim Jim était fou comme un gamin de renouer avec sa jeunesse. Dès les premières notes de Rumble In Brighton au rappel, on a eu l’impression que toutes les générations du rock de 1950 à 2018 présentes ont hurlé ensemble. Les vétérans de Sun, eux, ont vu que leur héritage était entre bonnes mains.