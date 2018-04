Face-à-face entre les poids lourds économiques de la CAQ et du PQ

Youri Chassin sera candidat pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Saint-Jérôme. Jean-Martin Aussant sera candidat du Parti québécois (PQ) dans Pointe-aux-Trembles. Tous deux sont économistes. Le premier a été directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Le second a dirigé le Chantier de l'économie sociale.

Tous deux tenteront de se faire élire dans le cadre des élections générales au Québec, en octobre prochain. Ils ont confronté leurs visions différentes, notamment du rôle de l'État, sur le plateau de l'émission 24/60, en répondant aux questions d'Anne-Marie Dussault. Voici un résumé des échanges.

1- Votre principal adversaire est sans doute le Parti libéral qui annonce des centaines de millions de dollars, sinon des milliards pour faire son bilan et dire que l’avenir sous les libéraux est prometteur. Comment accueillez-vous cela?

Youri Chassin : « Je pense que personne n’est dupe. Il y a évidemment une stratégie derrière ça. Mais on sent le gouvernement usé qui n’a pas vraiment de vision à proposer autre que de dire : "voici des cadeaux". Quelque part, c’est dommage qu’on soit encore sur ce type de politique. »

Jean-Martin Aussant : « Ça contribue au cynisme aussi. Les cadeaux qu’ils donnent, c’est dans les secteurs où ils ont trop serré la ceinture. Au lieu d’y aller de façon stable dans leur équilibrage des finances publiques, ils sont allés en "boom and bust" ou "bust and boom" dans ce cas-ci. Ce n’est pas très sain. »

2- Est-ce que c’est vrai ou faux que pour vous, M. Chassin, moins d’État mieux c’est, et pour vous, M. Aussant, plus d’État mieux c’est? Est-ce que ça vous définit bien les deux?

J.-M. A. : « Je ne dirais pas "plus d’État mieux c’est", mais il faut un État fort. En fait, moi ce qui m’a un peu abasourdi dans certaines déclarations de Youri, c’est de dire qu’on ne croit pas dans le bien commun, ou que le gouvernement ne veut pas s’occuper du bien commun. Alors on se demande pourquoi on se présente à l’Assemblée nationale ou dans un conseil municipal, ou au Congrès américain si ce n’est pas pour faire cela. »

Y. C. : « En fait, ce n’est pas tant la taille de l’État qui me préoccupe que l’efficacité des services et le problème, par exemple, du gaspillage. Et c’est très intéressant la citation qui circule, notamment par le PQ, qui dit pourquoi je suis sceptique de l’intervention de l’État. C’est parce que je ne crois pas à ce mythe d’un État toujours au service d’un bien commun. Premièrement, la joute politique se base justement sur définir ce qu’est le bien commun. Je suis convaincu que M. Aussant et moi n’avons pas du tout la même définition. Maintenant, comment sert-on le bien commun? Est-ce que c’est en se confiant toujours à l’État parce que ce sont des anges qui ont la grandeur d’âme d’agir pour les autres? Je pense que non, qu’il ne faut pas être naïf. L’État, c’est un bon moyen pour un certain nombre de missions. Il faut aussi faire attention jusqu’où l’État se met le nez dans nos vies. »

J.-M. A. : Je pense que les définitions du bien commun ne divergent pas tant que ça. C’est comment y arriver à ce bien commun que certains partis pensent de telle façon ou telle autre. Il faut un État fort. Si vous regardez tous les pays les plus riches ou les plus avancés dans tous les classements de prospérité ou de bonheur, ce sont des pays où l’État est très présent, fort, taux de taxation assez élevé, taux de syndicalisation assez élevé. Le Québec fait un peu partie de ces pays-là, comme les Scandinaves en fait. C’est le profil de notre société aussi qui fait en sorte qu’on est parmi les meilleurs endroits au monde où vivre. L’État fort fait vraiment partie de ce modèle-là. »

Y. C. : « Dans le fond, on s’entend sur une chose : envoyer l’État au gym. Moi je trouve que l’État est un peu obèse. »

3- Ils l’ont fait beaucoup les libéraux, selon vous?

Y. C. : « Non. Il y a vraiment une croissance des dépenses publiques depuis les 15 dernières années sous le régime libéral et somme toute, il n’y a pas eu de changement de cap. En fait, c’est beaucoup ce que je reproche au Parti libéral : c’est de gérer un peu de la même manière assez habituelle sans avoir une vision, sans proposer, par exemple, un Québec plus ambitieux. »

J.-M. A. : « Ce qui est étrange, c’est que la CAQ a accusé les libéraux à de nombreuses reprises d’avoir volé des éléments de leur programme. Alors si les gens n’aiment pas ce qu’ils ont vu ces 15 dernières années, ils sont peut-être mieux de ne pas élire l’original. »

4- Si vous étiez ministre des Finances, que continueriez-vous de mettre en vigueur? Où changeriez-vous de cap avec les milliards qui sont disponibles dans la caisse à Québec?

Y. C. : « Il y a un réinvestissement en éducation qui est absolument nécessaire. Même l’argent public, même si ça nuit à mon image de "gros méchant de droite". Je pense que c’est comme ça qu’on me caractérise. Mais c’est la caricature, parce que le combat sur l’éducation m’anime depuis 20 ans. Donc là, je pense qu’il y a vraiment des besoins. »

J.-M. A. : « L’éducation est une priorité, évidemment. Mieux allouer les fonds en santé. Ça s’est concentré pas mal sur les médecins et pas aux autres professionnels du secteur. Les coûts de fiscalité aussi c’est important, électrifier les transports... Il y a plein d’urgences. »

5- Si vous deviez prendre une décision ou une position, par exemple dans le litige entre Ottawa, l’Alberta et la Colombie-Britannique (débat sur l'oléoduc Trans Mountain, NDLR)… Quelle province choisissez-vous?

J.-M. A. : « Vous connaissez mes tendances plutôt souverainistes, c’est clair que le Québec devrait avoir son droit de parole là-dessus. On veut que le Québec soit souverain pour avoir tous les pouvoirs. Donc évidemment, on ne veut pas que le fédéral s’impose. [Mon choix est la Colombie-Britannique]. »

Y. C. : « Ce que je trouve révélateur, c’est qu’en fait, Ottawa dit : "C’est notre pouvoir, mais on va adopter une loi pour s’autoriser à l’imposer." Donc, est-ce qu’ils ont vraiment ce pouvoir-là? Je garde une certaine réserve, une certaine méfiance par rapport à l’intervention des gros sabots d’Ottawa dans ce dossier-là. »

6- Est-ce qu’on doit privatiser Hydro-Québec en tout, en partie ou pas du tout?

J.-M. A. : « Je trouve que ce serait une très mauvaise idée, parce que si on veut le vendre, au prix que ça vaut, ça veut dire que les tarifs vont exploser. Et si on veut le vendre au niveau des tarifs, on le vendrait au rabais. Donc il faut garder ça. C’est une richesse collective phénoménale. »

Y. C. : [Privatiser Hydro-Québec en partie], c’est quelque chose que j’avais proposé pour améliorer l’efficacité d’Hydro-Québec. La position de la CAQ, c’est clair : il n’y aura pas de privatisation d’Hydro-Québec, même pas partielle, parce qu’il faut qu’Hydro-Québec ait l’efficacité pour pleinement contribuer aux finances publiques et à la richesse du Québec. »

7- Oui ou non à l’imposition de quotas pour atteindre la parité hommes-femmes en politique?

Y. C. : « Les quotas, pour moi, ce n’est pas nécessaire. Je trouve ça intéressant qu’un parti comme la CAQ propose de s’autodiscipliner. »

J.-M. A. : « C’est une forme de quota. Moi je pense que quand il y a des équilibres à rétablir et qu’on veut le faire fermement, les quotas sont efficaces. »

Les propos contenus dans cette entrevue ont pu être légèrement modifiés ou abrégés pour faciliter la compréhension du texte.