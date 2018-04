Famille disparue à Timmins : la police est prudente par rapport aux quatre cadavres retrouvés

Au cours d'un point de presse lundi après-midi, la police de Timmins a dévoilé les noms de quatre membres d'une même famille, portés disparus. Toutefois, elle se fait prudente quant au lien à faire avec la découverte des quatre cadavres retrouvés dans un véhicule vendredi soir.

Les personnes portées disparues sont :

Joey Gagnon, 37 ans

Tammy Gagnon (Robitaille), 34 ans

Cole Gagnon, 16 ans

Brandy Gagnon, 14 ans

Ces quatre personnes sont toutes de Timmins.

Malgré la découverte de quatre cadavres, un à l’extérieur de la voiture retrouvée, et les trois autres à l’intérieur, les enquêteurs n’ont pas voulu confirmer en point de presse qu’il s’agirait de la même famille.

« On cherche à identifier des gens qui auraient peut-être vu ou qui seraient au courant où ces personnes étaient dans les jours précédents l’incident », a expliqué le sergent-chef Dan Charest.

Elle préfère attendre jusqu’au résultat des autopsies qui devraient être complétées plus tard cette semaine avant de faire le lien.

« C’est sûr qu’il y a un lien, l’automobile est là et elle est liée à une des personnes. Il y a quatre personnes qui n’ont pas été vues depuis cette date et il y a quatre personnes de décédées. On veut parler à n’importe qui qui aurait de l’information à propos de ces quatre personnes-là », conclut le policier Charest.

Le périmètre qui était bouclé pour fin d’enquête sur le chemin forestier a été libéré.

Les quatre corps ont été découverts au sud de Timmins dans un véhicule calciné sur un chemin forestier, aussi emprunté par les chasseurs et les amateurs de plein air.