Feux de forêt en Colombie-Britannique : 37 000 personnes déplacées

EN DIRECT - La situation des feux de forêt se détériore en Colombie-Britannique alors que des milliers d'habitants de Williams Lake ont été forcés de quitter leurs résidences.

Les vents forts ont attisé le brasier qui a franchi le fleuve Fraser samedi et qui brûle maintenant à 7 kilomètres au nord de la ville.. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 11 000 habitants de la ville et de nombreux secteurs qui l'entourent avant que le feu ne parvienne à l’autoroute 97 au nord et au sud de Williams Lake.

Par ailleurs, un nouveau feu de forêt a forcé l’évacuation de plus de 300 maisons samedi soir dans la région de Lake Country en Colombie-Britannique.

Les pompiers disent que l’incendie, situé à 30 km au nord de Kelowna dans l’Okanagan s’est rapidement propagé après un petit feu d’herbe. Ils estiment que le feu recouvre maintenant 30 hectares.

Selon les autorités, plusieurs maisons auraient été perdues. Un centre d’urgence pour les résidents évacués a été ouvert à Kelowna.

Les feux de forêt qui font rage ont déjà déplacé jusqu’à 37 000 résidents dans la province. Les autorités avertissent les habitants de la région d’être prêts à évacuer à tout moment.

Le service de lutte contre les incendies BC Wildfire dénombrait dimanche 162 feux de forêt encore actifs dans la province, dont 16 incendies qui ont commencé samedi. C'est une baisse par rapport aux plus de 200 feux qui brûlaient la semaine dernière, mais les conditions météorologiques risquent d'aggraver la situation.

B.C Wildfire estime que depuis le début des feux de forêt, plus de 31 000 hectares ont brûlé dans la province.

Selon Environnement Canada, le temps venteux et instable persistera dimanche à l'intérieur de la province. Des vents d'ouest soufflant en rafales sont prévus dans l'après-midi sur la plupart des régions, et des orages dispersés devraient également se former sur une partie de l'intérieur-centre.

Suivez nos journalistes en direct

D'autres évacuations dans les derniers jours

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les vents ont attisé les flammes près d'Ashcroft, en Colombie-Britannique.

Un ordre d'évacuation a été donné vendredi soir pour Loon Lake et des alertes d'évacuation ont été données pour Tatla Lake, Big Creek et le village de Clinton, tous situés au sud du district de Cariboo. Un autre ordre d'évacuation a été donné dans la région de Clisbako.

Les avis sont tous liés à l'incendie d'Ashcroft, le plus grand feu actif à 42 300 hectares, qui a déjà ravagé la réserve autochtone du même nom.