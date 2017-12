Fuites médiatiques : Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté réclament l'annulation de leur procès

Alléguant que des fuites médiatiques ont causé un tort énorme à l'équité de leur procès, l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté réclament l'arrêt des procédures.

Un texte de Yannick Bergeron

Dans une requête signée par l'avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle prétend que les fuites proviennent de la police, sans pouvoir en identifier la source exacte.

L'ex-député libéral et ancien haut dirigeant de la firme Roche a fait l'objet de plusieurs reportages à la suite de l'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

L'avocat de Marc-Yvan Côté reproche à l'UPAC d'avoir permis la divulgation d'éléments de preuve qui ont donné lieu à des reportages dans différents médias, dont à l'émission Enquête de Radio-Canada.

Dans sa requête, à laquelle Nathalie Normandeau va souscrire et peut-être d'autres coaccusés, Me Larochelle cible une quinzaine de fuites.

Les médias ont diffusé des reportages concernant le projet d'enquête Joug touchant les accusés, avant même leur mise en accusation.

Me Larochelle dénonce aussi la fuite qui aurait permis la mise au jour de l'enquête Mâchurer, concernant l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ancien argentier du Parti libéral du Québec (PLQ) Marc Bibeau.

« Il ne fait aucun doute que ces informations proviennent des forces policières ou de la poursuite », allègue l'avocat de Marc-Yvan Côté, dans sa requête.

Sobriquets cruels

L'avocat de Marc-Yvan Côté souligne qu'à la suite de la diffusion des reportages, son client a été la cible « de sobriquets tous plus cruels les uns que les autres », à l'Assemblée nationale.

Des députés de l'opposition ont qualifié Marc-Yvan Côté de « déshonorant récidiviste », « symbole vivant de tout ce qui va mal dans la culture non éthique du Parti libéral du Québec » et de « Toxic le ravageur », déplore Me Larochelle.

Qualifiant ces propos d'extrêmement préjudiciables, il réclame l'arrêt des procédures pour « violation des droits constitutionnels » de l'accusé.

Une énorme pression a été placée sur les épaules du juge et des témoins, nuisant à l'apparence de justice et la tenue d'un procès juste et équitable. Extrait de la requête de l'avocat de Marc-Yvan Côté

L'avocat de l'ex-ministre libéral évoque dans le document de 30 pages qu'un groupe a orchestré les fuites pour tenter d'établir « un système judiciaire parallèle ».

La conduite des policiers, de la poursuite et de l'Assemblée nationale constitue un désaveu du système de justice et tend à substituer les médias aux tribunaux et à éroder les valeurs fondamentales de notre système judiciaire. Extrait de la requête de l'avocat de Marc-Yvan Côté

Marc-Yvan Côté et Nathalie Normandeau demandent également l'arrêt des procédures dans une autre requête en invoquant les délais déraisonnables.

L'ancien chef de cabinet de Nathalie Normandeau, Bruno Lortie, deux anciens dirigeants de la société de génie-conseil Roche, Mario Martel et France Michaud, ainsi que l'ex-maire de Gaspé François Roussy sont les autres accusés.

Leur procès pour fraude, corruption, complot et abus de confiance doit débuter le 9 avril au palais de justice de Québec devant le juge André Perreault.

Le juge Perreault entendra d'abord les requêtes en arrêt des procédures à compter du 22 janvier.