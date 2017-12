Fusillade de Moncton : la GRC connaîtra sa peine en 2018

La cour prévoit rendre en janvier 2018 sa décision sur la peine à imposer à la Gendarmerie royale du Canada, qui est passible d'une amende maximale d'un million de dollars après avoir été reconnue coupable d'avoir mal équipé ses agents lors de la fusillade de Moncton.

Les audiences sur la détermination de la peine, qui ont commencé jeudi matin, devaient se poursuivre jusqu'à vendredi, mais elles sont déjà terminées. Le juge Leslie Jackson a décidé de revenir le 26 janvier prochain sur ce qui a été dit en cour, jeudi.

La fusillade du 4 juin 2014

Le 4 juin 2014 en soirée, Justin Bourque ouvre le feu sur des agents de la GRC, dans le quartier nord de Moncton. Les policiers Dave Ross, Fabrice Gevaudan et Douglas Larche tombent sous les balles et deux autres agents sont blessés. Le suspect prend la fuite et une chasse à l’homme de plus de 30 heures s’ensuit.

Finalement retrouvé et arrêté, Justin Bourque écope d’une peine de 75 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour 3 chefs d’accusation de meurtre prémédité et deux de tentative de meurtre. C’est un jugement historique au Canada, puisque c’est la peine la plus sévère depuis l’abolition de la peine de mort, en 1976.

Les accusations contre la GRC

Justin Bourque derrière les barreaux, c’est ensuite au tour de la GRC d’être montrée du doigt. Le sous-commissaire à la retraite et auteur de l’examen indépendant sur les événements de Moncton, Alphonse MacNeil, observe que les policiers tués n’étaient pas équipés d’une carabine, dans un rapport publié au mois de janvier 2015.

Justin Bourque était quant à lui muni d’une carabine semi-automatique.

Le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada intente alors un procès contre la GRC.

Celui-ci commence le 18 avril et s’étend sur une période de six semaines, au terme desquelles la GRC est reconnue coupable de ne pas avoir fourni l’équipement nécessaire pour protéger ses policiers. Elle a ainsi violé le Code canadien du travail .

Le verdict est tombé le 29 septembre dernier, mais la peine imposée à la GRC n'est pas encore déterminée. Le corps policier est passible d’une amende allant jusqu’à un million de dollars, qu’elle devra payer au ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada.