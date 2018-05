Gabriel Gascon, grand homme de théâtre, meurt à 91 ans

Après une vie d'acteur où il aura été à la rencontre du public à la télévision, au cinéma et, surtout, au théâtre, le comédien Gabriel Gascon s'est éteint. Il avait 91 ans.

Gabriel Gascon a commencé au théâtre avec Les compagnons de Saint-Laurent. Il était de la distribution de L'Avare de Molière, en 1951, le spectacle inaugural du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) fondé par son frère Jean Gascon.

Il a régulièrement travaillé avec le metteur en scène Denis Marleau qui l'a dirigé, entre autres, dans Maîtres anciens de Thomas Bernhard et La dernière bande de Samuel Beckett.

« Gabriel Gascon accepte d’être interprète », un talent rare, disait Denis Marleau.

Il a fait des séjours en France et a joué au Théâtre national populaire (TNP), alors sous la direction de Jean Vilar. Il a aussi tourné dans Les Camisards de René Allio, La Menace d'Alain Corneau ainsi que La Vocation suspendue et L'Hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz.

À la télévision, il a incarné le rôle d'Alexis Labranche pendant neuf ans (1956-1965) dans Les Belles Histoires des pays d'en haut. Il a aussi joué dans Montréal PQ au côté de Monique Miller et dans plusieurs autres téléromans.

Au cinéma, Jacques Leduc, Yves Simoneau et Robert Lepage ont fait appel à son talent.

Gabriel Gascon résumait ainsi sa vie d'acteur :

C’est la plus belle vie que l’on puisse avoir. C’est de vivre dans l’imagination et de fréquenter les personnages et de faire partie d’autre chose qui est à la mesure de ce qu’on peut rêver de plus profond. De plus grand, qui nous dépasse même complètement.

Gabriel Gascon