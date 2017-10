« Garder le contrôle... lorsqu'on l'a perdu » - le curateur public du Québec

Moins de la moitié des Québécois se sont dotés jusqu'ici d'un mandat de protection - plus connu sous le nom de mandat d'inaptitude - mais le curateur public du Québec espère que la situation changera avec le lancement de la nouvelle mouture, simplifiée, de son formulaire.

« On se faisait souvent poser des questions, alors on a voulu le simplifier, utiliser des termes plus simples, plus faciles à comprendre », explique le curateur public du Québec, Normand Jutras, en soulignant que le guide qui accompagne le formulaire donne maintenant des exemples concrets de possibilités de réponses.

Normand Jutras déplore que seulement 42 % des Québécois aient rempli leur mandat de protection. Ce document légal permet de choisir une personne de confiance qui aura la responsabilité de s'occuper de nos affaires et de notre santé si la maladie ou un accident grave devait nous rendre inapte à le faire.

L’an dernier, le législateur a changé la terminologie de mandat d’inaptitude à mandat de protection. « C’est plus englobant de parler de mandat de protection que de mandat en prévision de l’inaptitude », explique M. Jutras.

Le président de la Chambre des notaires du Québec, François Bibeau, salue l’initiative puisqu'il a souvent constaté qu'il était facile de commettre des erreurs en remplissant le formulaire et, par le fait même, de le rendre invalide.

« Mauvaise manière de le compléter. Erreur dans les identifications. Mauvaise compréhension des rôles... Un mandataire, est-ce que ça en prend un, ça en prend deux... », illustre M. Bibeau. « Des fois c'est expliqué, mais on voit que quand les gens ont complété, ils ont mal compris. »

Garder le contrôle lorsqu’on l’a perdu

M. Jutras estime que tous les adultes, peu importe leur âge, devraient remplir ce document et éviter de tomber dans le piège d’attendre d’être plus vieux pour le faire. « Vous pouvez être victime d'un accident vasculaire cérébral (ACV) sévère, argue M. Jutras en entrevue à ICI RDI. Vous pouvez commencer des problèmes de santé mentale. Alors ça, ça peut survenir à n'importe quel âge. »

M. Jutras ajoute que le mandat de protection est également une belle façon de protéger ses proches. « Faire un mandat de protection c'est un geste d'amour à l'endroit de ses proches, explique-t-il. Parce qu’on leur évite les tracasseries de l'ouverture d'un régime de protection. Et on évite aussi de les placer dans l'embarras: « bon, qu'est-ce que ma mère aurait voulu pour son hébergement ». »

Si vous avez fait votre mandat de protection, ce que j'aime bien dire c'est que c'est un moyen de garder le contrôle quand vous aurez perdu le contrôle. Le curateur public du Québec, Normand Jutras

Bien que seulement 42 % des adultes québécois ont rempli un mandat de protection, M. Jutras souligne que cette statistique grimpe à 78 % à partir de 65 ans. À l’inverse, seulement 34 % des 35 à 45 ans l’ont fait.

Le curateur public profite du dévoilement du nouveau formulaire pour lancer une campagne de publicité afin d’inciter plus de Québécois à remplir le formulaire. « L’inaptitude n’est pas un choix », mentionne la publicité, révèle M. Jutras. « Mais vous avez le choix de la personne qui s’occupera de vous en cas d’inaptitude ».

Il rappelle l'importance de choisir une personne en qui on a confiance pour remplir le rôle crucial de mandataire.

Le mandat de protection est gratuit et disponible sur le site web du Curateur public. Il peut également être rempli devant un notaire ou un avocat.