Geneviève Guilbault fait son entrée officielle à l’Assemblée nationale

La nouvelle députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, a prêté serment, lundi, au Salon rouge de l'Assemblée nationale, lors d'une cérémonie spéciale à Québec.

Accompagnée du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, elle a été chaudement applaudie par ses collègues députés.

Le 2 octobre dernier, Geneviève Guilbault s'est emparée du château fort libéral de Louis-Hébert à l'issue de l'élection partielle visant à élire un successeur à Sam Hamad.

Elle a terminé loin devant ses adversaires, ayant récolté 51,04 % des voix.

« Aujourd’hui est une journée empreinte d’émotions », a souligné Mme Guilbault lors de la cérémonie d'assermentation.

C’est un grand jour, sans doute le plus important pour moi depuis que je suis née, en attendant la naissance ma fille. Geneviève Guilbault

La députée de 34 ans est enceinte. Son accouchement est prévu au mois de décembre.

Geneviève Guilbault sera responsable du dossier de la Famille pour la CAQ.

Priorité : les garderies

Devant les médias, après la cérémonie, elle a fait part de ses priorités dans ce dossier qui est au cœur du message de la CAQ, avec la réduction du fardeau fiscal pour la classe moyenne.

« Je veux me pencher sur tout le développement des garderies qui offrent des horaires atypiques. On sait que c’est un problème qui est très répandu au Québec. Beaucoup de gens ont des horaires atypiques : soirs, fins de semaine, même une certaine période l’été. Alors on veut essayer d’obtenir des actions du gouvernement dans ce sens-là. »

François Legault, lui, se réjouit de l’arrivée de Mme Guilbault au sein de son équipe.

« On accueille une femme remarquable, a-t-il dit lors de la cérémonie d'assermentation. Elle a séduit les électeurs de Louis-Hébert par sa fougue, son intelligence, son éloquence. Et Geneviève, c’est une femme qui est là pour les bonnes raisons. »

Il a aussi rappelé sa victoire « sans appel » dans Louis-Hébert, en plus de vanter son vocabulaire.

Je l’ai entendue, comme plusieurs en point de presse, dire du premier ministre qu’il était ''indûment opiniâtre''. C’est la façon la plus élégante que j’ai jamais entendue pour dire de quelqu’un qu’il ... je vous laisse compléter la phrase. François Legault

« Je me réjouis que notre nouvelle collègue soit une femme et qui plus est, une jeune femme, a dit le chef de la CAQ. Elle représente l’avenir, le changement. Un changement positif. Je veux lui souhaiter une belle et longue carrière comme députée, une belle et longue vie de maman. »

Un peu plus tard, en mêlée de presse, François Legault a indiqué que « les familles sont un des groupes visés par la CAQ » en vue des prochaines élections.

« J’ai vu la semaine dernière nos adversaires prétendre défendre les familles, bien ils doivent défendre leur bilan. Ce que j’ai entendu dans Louis-Hébert, c’est que les gens ne sont pas contents d’avoir vu, entre autres, les tarifs de garderie augmenter de 40-50 %. Si on veut parler des familles, bien il faut se parler des choix qui ont été faits par le gouvernement libéral depuis trois ans et demi. »

Geneviève Guilbault aura l’occasion de faire ses premières armes à la période de questions, mardi, lors de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale.