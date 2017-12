Geste de désespoir d'un criminel de guerre croate de Bosnie

« Praljak n'est pas un criminel. Je rejette votre verdict! », a crié dans la salle du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye Slobodan Praljak avant d'avaler, sous les regards effarés des gens présents, le contenu d'une fiole.

Slobodan Praljak, qui selon son avocat aurait pris du poison, a rapidement été évacué par hélicoptère. Les rideaux entourant la salle du tribunal ont été tirés et l’audience suspendue.

Ce haut responsable des forces armées, âgé de 72 ans, est mort peu après à l'hôpital.

L’événement est survenu mercredi, le jour même où le TPIY devait rendre ses derniers verdicts avant d'achever ses travaux en décembre, après avoir consacré plus de 20 ans à juger ceux qui ont commis les pires atrocités en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Praljak faisait partie d’un groupe de six ex-dirigeants et chefs militaires des Croates de Bosnie accusés notamment de crimes de guerre durant le conflit croato-musulman (1993-1994), qui a éclaté durant la guerre en Bosnie (1992-1995).

L’audience visait à confirmer la condamnation de Praljak à 20 ans de prison. Tout juste avant, le tribunal avait maintenu la condamnation à 25 ans d'emprisonnement de Jadranko Prlic, ex-dirigeant des Croates de Bosnie.

Ironiquement, Praljak, qui s'était rendu aux autorités en avril 2004, et qui avait déjà passé 13 ans derrière les barreaux, aurait pu prochainement recouvrer sa liberté, puisque les condamnés sont généralement relâchés après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Sécurité laxiste

Après le coup d'éclat de Praljak, la police néerlandaise a été immédiatement appelée à lancer une enquête indépendante.

Parmi les questions auxquelles devront répondre les détectives, on cherche à connaître la nature exacte du liquide avalé par le condamné, et comment il a réussi à introduire la fiole dans la salle d'audience non seulement étroitement surveillée, mais dont les portes étaient également scellées.

Le juge en poste Carmel Agius a ainsi parlé de la salle d'audience comme d'une « scène de crime ».

Selon un avocat serbe qui a défendu à plusieurs reprises des suspects devant le tribunal onusien pour les crimes de guerre aux Pays-Bas, il serait facile d'introduire du poison dans la salle, a-t-il confié à l'Associated Press.

Au dire de Toma Fila, les mesures de sécurité en place pour les avocats et les membres du personnel « sont identiques à celles d'un aéroport », et les gardes y inspectent les objets métalliques et confisquent les téléphones cellulaires, mais que « les médicaments et les petites quantités de liquides » ne font pas l'objet de contrôles spéciaux.

Nick Kaufman, un avocat de la défense qui a travaillé comme procureur pour le tribunal, a lui aussi souligné qu'un accusé pourrait trouver un moyen d'apporter une substance prohibée.

« Lorsqu'ils sont privés de l'autorité sur les masses et de l'attention qui alimentaient autrefois leur égo et leur charisme, de tels accusés peuvent souvent être extrêmement imaginatifs avec le peu de pouvoir qu'il leur reste », a-t-il dit.

Par le passé, deux Serbes se sont suicidés alors qu'ils étaient sous la garde du tribunal.

En juillet 1998, Slavko Dokmanovic, un Serbo-Croate accusé en lien avec la mort de plus de 200 prisonniers de guerre croates, a été retrouvé mort dans sa cellule de La Haye.

Milan Babic, un leader serbe du temps de la guerre qui collaborait étroitement avec les procureurs, s'est donné la mort dans une cellule du tribunal en mars 2006.

Meurtres, attaques et destruction

En 1993, Slobodan Praljak commandait l'état-major des forces de défense des Croates bosniaques.

Selon le TPIY, Praljak avait été informé de l'intention de ses hommes de s'en prendre à des musulmans dans la ville de Prozor, mais il n'a rien fait pour les en empêcher.

Le haut gradé était également au courant que des meurtres, des attaques contre les membres d'organisations internationales et la destruction d'un pont historique et de mosquées étaient planifiés. Encore là, a statué le TPIY, il n'a pas agi.

La guerre en Bosnie a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés.