Grève annoncée lundi dans plus de 400 CPE du Québec

Les éducatrices affiliées à la CSN tiendront une première journée de grève lundi dans plus de 400 centres de la petite enfance du Québec pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail et les négociations qui piétinent avec le gouvernement du Québec.

Les parents qui ont des enfants dans un CPE devront donc trouver des solutions pour ne pas être pris au dépourvu lundi matin, par cette première journée de grève des 11 000 éducatrices de la CSN qui touchera au total 578 installations dans 400 CPE de la province.

Sans contrat de travail depuis deux ans et demi, les éducatrices préviennent qu’elles disposent de cinq autres journées de grève en vertu du mandat qu’elles se sont donné au terme d’un vote à 94 % en faveur de ces moyens de pression.

Selon un communiqué de la CSN, les pourparlers sont dans une impasse à la table de négociation nationale. « Le Conseil du Trésor, le ministère de la Famille et les associations d'employeurs doivent se rendre à l'évidence […] nous allons exercer notre mandat de grève à moins d'une entente satisfaisante ».

« Ça fait plus de deux ans et demi que nous sommes sans contrat de travail et sans protection contre la détérioration de nos conditions de travail due aux politiques d'austérité du gouvernement », explique la porte-parole du comité national de négociation des CPE, Louise Labrie.

Malgré des avancées en termes de conditions de travail lors d’une trentaine de rencontres entre les syndiqués et l’État, les discussions achoppent toujours sur la question des salaires et sur celle de la mission des CPE.

Les travailleuses refusent les reculs demandés entre autres aux régimes d'assurance et de retraite. Elles réclament aussi les mêmes hausses salariales que celles accordées au secteur public. Pas celles accordées aux médecins! Louise Labrie, porte-parole du comité national de négociation des CPE

En ce qui concerne la mission des CPE, les discussions portent essentiellement sur la protection de la qualité éducative, le soutien aux enfants qui ont des besoins particuliers, les ratios enfants/éducatrice, la planification pédagogique et la participation au conseil d'administration et à l'assemblée annuelle des établissements.

« Pour les conditions de travail dites pécuniaires, tout reste à faire », déplore Louise Labrie.

Selon la CSN, Québec, qui impose des compressions récurrentes de 300 millions de dollars dans le secteur depuis 2014, dispose de « marges de manœuvre inégalées de 7,8 milliards de dollars, dont 4,5 milliards cette année seulement ».