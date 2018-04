Harcèlement sexuel : le New York Times et le New Yorker obtiennent le prix Pulitzer de service public

Le New York Times et le magazine New Yorker se partagent cette année le prix Pulitzer de service public, l'un de ceux attribués dans le domaine du journalisme, pour leurs reportages sur le harcèlement sexuel subi par de multiples femmes de la part d'hommes de pouvoir à Hollywood et dans le domaine de la politique, des médias et de la technologie.

Jodi Kantor et Megan Twohey, du New York Times, et Ronan Farrow, du New Yorker, se partagent les honneurs.

Lancées par des révélations du New York Times sur le comportement du présentateur vedette de Fox News Bill O’Reilly, ces divulgations avaient été suivies de reportages sur celui du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, publiés par le Times et le New Yorker. Le quotidien et le magazine y rapportaient les témoignages de multiples femmes qui disaient avoir été harcelées par ces derniers.

Ces reportages ont été suivis à la fin de l’an dernier d'une vague de dénonciations sans précédent dans plusieurs pays du monde et par le lancement du mouvement #MeToo/#Moi Aussi, auquel des milliers de femmes ont adhéré et qui a relancé le débat sur le harcèlement que nombre d'entre elles subissent dans la société.

Par ailleurs, le New York Times et le Washington Post gagnent conjointement le prix du reportage national pour avoir couvert les liens possibles entre la Russie et le cercle fermé des proches du président américain Donald Trump.

Le prix Pulitzer est la plus haute récompense en journalisme aux États-Unis.