Hydro-Québec envoie 220 employés en renfort aux États-Unis

À la suite d'une forte tempête hivernale meurtrière dans le Nord-est américain au cours des derniers jours, 220 employés d'Hydro-Québec sont partis prêter main-forte à leurs collègues américains. Près de deux millions de foyers ont été ou sont encore privés de courant en raison de la tempête hivernale Riley.

« En toute fin de soirée, mercredi, des appels ont été reçus de la région de l'État de New York parce qu'ils appréhendaient une très forte tempête avec des rafales très puissantes en milieu de journée vendredi », a expliqué Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec.

Une vingtaine d’employés avaient déjà pris la direction des États-Unis dès jeudi matin, mais d’autres compagnies ont rapidement demandé l’aide de monteurs de ligne, de personnel de soutien et de camions nacelles supplémentaires, si bien qu’ils sont plus de 200 employés d’Hydro-Québec maintenant sur le terrain.

Hydro One, l’équivalent d’Hydro-Québec en Ontario, a aussi envoyé bon nombre de ses employés dans les régions de Boston et de Baltimore pour tenter de rétablir le courant plus rapidement. Du nombre, on compte 150 monteurs de ligne et près de 25 membres du personnel de soutien.

Selon le chef des opérations chez Hydro-One, Greg Kiraly, il s’agit de la quatrième mission du genre pour les membres de son équipe au cours des dernières années.

Cette tempête hivernale, baptisée Riley, a touché une zone allant du Maryland au Massachusetts. Le plus récent bilan fait état d'au moins neuf morts.