Il y a 20 ans disparaissaient Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon

Le 10 août 1997, un accident tragique fauche la vie de la comédienne Marie-Soleil Tougas et du cinéaste Jean-Claude Lauzon. Lors d'un voyage de pêche dans le Grand Nord du Québec, l'avion du couple s'écrase. Retour sur une disparition qui a frappé l'imaginaire des Québécois.

Le journaliste Philippe Schnobb relate le drame dans un reportage du Téléjournal du 11 août 1997. Au lendemain de la tragédie, on commence à en savoir un peu plus, comme le mentionne l’animatrice Céline Galipeau à l’ouverture du bulletin de nouvelles. Le petit avion du couple, piloté par Jean-Claude Lauzon, s’est écrasé à une centaine de kilomètres de Kuujjuaq, dans le Nord-du-Québec. Jean-Claude Lauzon était un pilote aguerri, mais, comme l’explique Jean-Claude Roy, spécialiste de l’aviation, les conditions n’étaient pas favorables pour le vol.

Les comédiens Gaston Lepage et Patrice L’Écuyer accompagnaient le couple à bord d’un autre avion. Lorsque le Cessna de Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon a heurté une colline et s’est écrasé, les deux comédiens ont assisté à l’accident, impuissants. Ils raconteront cette expérience troublante en conférence de presse, quelques jours plus tard.

Marie-Soleil Tougas avait 27 ans lorsqu’elle a trouvé la mort aux côtés de son conjoint Jean-Claude Lauzon, qui était âgé de 43 ans.