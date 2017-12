Infrastructures, logement, cannabis : les grandes villes veulent leur part du gâteau

Les maires des grandes villes canadiennes se sont réunis en caucus jeudi à Toronto pour discuter des défis communs et des occasions qui s'offrent à eux à la lumière des engagements fédéraux sans précédent en matière d'infrastructures et de logement. S'ils sont en compétition pour faire financer leurs projets respectifs, ils sont aussi unanimes à exiger un meilleur partage des revenus avec les autres ordres de gouvernement.

Un texte de Jérôme Labbé

C'est le maire de Toronto, John Tory, qui a accueilli en matinée ses homologues au siège de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour un « sommet économique ». La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, était du nombre. Il s'agissait pour elle d'un premier voyage officiel à l'extérieur du Québec.

Réunis à huis clos, les maires ont assisté à des présentations d'experts sur des sujets aussi divers que les infrastructures, la technologie, les nouveaux outils de financement, la santé mentale, l'itinérance et l'habitation – un thème particulièrement cher à Mme Plante, qui a promis pendant la campagne électorale la construction de 12 000 logements sociaux au cours de son premier mandat.

« On sait qu'il y a une stratégie fédérale qui a été lancée la semaine dernière et on sent ici une occasion de la part des maires et mairesses du pays de vraiment en profiter au maximum », a-t-elle constaté, faisant référence aux milliards de dollars promis récemment par le premier ministre Justin Trudeau pour construire des logements abordables. « Parce que c'est bien sûr au niveau municipal, sur la ligne de front, qu'on est confrontés aux besoins de la population – les plus marginalisés, mais également la classe moyenne –, à cette difficulté de se loger. »

Même si le gouvernement du Québec a prévenu Ottawa qu'il n'adhérerait pas au programme, la mairesse s'est dite convaincue que les deux ordres de gouvernement finiront par s'entendre.

« S'il le faut, je jouerai la facilitatrice entre les deux paliers », a-t-elle indiqué en entrevue à Midi info, sur ICI Première. « Mais on a besoin de ces ressources financières, tant au niveau du fédéral que du provincial [...] Parce que c'est un dossier qui est important pour Montréal, mais aussi pour la grande région métropolitaine. »

Plus d'argent pour le 1er juillet

Mme Plante, qui vient de former un groupe de travail pour s'assurer que la Ville de Montréal sera prête à composer avec la légalisation de la marijuana, le 1er juillet prochain, demande également à Ottawa de verser aux municipalités une redevance sur la vente de cannabis – une préoccupation que partage son homologue de Québec, Régis Labeaume, qui s'est aussi rendu à Toronto, jeudi.

« Le gouvernement se vote une loi, alors il va prélever la TPS, il la garde pour lui; le gouvernement du Québec va créer la Société québécoise du cannabis, qui va faire des profits comme la Société des alcools du Québec, et puis en plus de ça, va venir chercher la TVQ; et ceux qui vont payer pour ça, ça va être les villes, parce que c'est nous qui gérons la police », a-t-il expliqué.

Les municipalités sont simplement à la recherche de nouvelles sources de revenus, a résumé la nouvelle mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, pour qui il s'agissait également d'une première sortie officielle en dehors du Québec.

« L'impôt foncier, ça ne peut plus suffire, a-t-elle établi. Parce qu'on a de plus en plus de grandes responsabilités. Et nos municipalités sont en plein essor, en plein développement, alors il faut qu'on puisse arriver à une nouvelle façon de trouver des sources de financement. »

La FCM compte près de 2000 membres représentant plus de 90 % de la population du Canada. Elle présidée par le maire d'Edmonton, Don Iveson.

Avec la collaboration de Sébastien St-François