Jean-Louis Roy aux commandes de la BAnQ à compter de juin

Jean-Louis Roy prendra la direction de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à compter du 4 juin.

M. Roy - historien, auteur, diplomate et ancien directeur du quotidien Le Devoir - est actuellement président de la société Partenariat international.

« La vaste expérience de M. Roy, tant au Québec qu'à l'international, sera assurément un atout de taille. J'ai la conviction qu'il veillera à maintenir et enrichir les liens avec les millions de Québécois qui fréquentent et utilisent les services de cette grande institution culturelle », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit.

La [Grande bibliothèque] aura à sa tête un homme de passion et de convictions. Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications

À 77 ans, Jean-Louis Roy a une longue feuille de route consacrée aux droits de la personne, à la francophonie et à l’Afrique.

Jean-Louis Roy a été président du Centre international des droits de la personne et du développement démocratique entre 2002 et 2007 et secrétaire général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie pendant huit ans.

Avoir été directeur au Devoir pendant cinq ans, de 1981 à 1986, son chemin l'a mené à Paris, dans les années 90, où il a assumé le rôle de délégué général du Québec.

À cet importante feuille de route s'ajoutent une dizaine de livres publiés, notamment : Bienvenue dans le siècle de la diversité : La nouvelle carte culturelle du monde, Quel avenir pour la langue française ? Francophonie et concurrence culturelle au 21e siècle, Une nouvelle Afrique et Montréal : Ville nouvelle, ville plurielle.

Jean-Louis Roy reprend les rênes de Christian Barbe, qui a fait le saut dans le domaine de l'éducation en quittant son poste à la BAnQ, au printemps 2017.