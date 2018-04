Jean-Martin Aussant confirmé candidat du PQ dans Pointe-aux-Trembles

Jean-Martin Aussant a devancé Maxime Laporte et représentera le Parti québécois (PQ) dans Pointe-aux-Trembles aux élections d'octobre prochain.

Les 530 membres du parti dans ce château fort péquiste l'ont choisi comme candidat avec 64 % des voix.

Ils avaient le choix entre l'ex-député et fondateur d'Option nationale, M. Aussant, 47 ans, et l'avocat et président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Laporte, 30 ans.

Les deux candidats s'étaient dits assez sûrs de l'emporter.

Pendant la campagne, M. Laporte a reçu le soutien de l'ancien premier ministre Bernard Landry, du député et président du Bloc québécois, Mario Beaulieu, et d’un membre du bureau du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles.

Quant à M. Aussant, il semble avoir eu la bénédiction de l'establishment du PQ, ayant été appuyé par la députée péquiste sortante, Nicole Léger, et par plusieurs autres collègues députés, dont la vice-chef Véronique Hivon, ainsi que par 10 membres du bureau du parti dans la circonscription.

Dure bataille à suivre

Jean-Martin Aussant aura une dure bataille devant lui en vue des élections générales, car la Coalition avenir Québec (CAQ) a mis toute la gomme pour faire sa percée sur l'île de Montréal, en passant par cette circonscription. Le parti de François Legault n'a pour l'instant aucun député sur l'île de Montréal.

Pour ce faire, la CAQ a recruté la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau. Cette membre de l'équipe de l'ancien maire de Montréal Denis Coderre avait résisté en novembre dernier à la vague en faveur de Projet Montréal, le parti de la mairesse actuelle de la métropole, Valérie Plante.

La circonscription de Pointe-aux-Trembles est représentée par le Parti québécois depuis sa création, en 1988. Aux élections de 2014, Nicole Léger avait remporté l'élection avec plus de 43 % des voix, contre son rival caquiste Mathieu Binette, qui avait récolté un peu plus de 24 % du vote.