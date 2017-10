Julie Snyder porte plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon

L'animatrice et productrice Julie Snyder a porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dimanche soir pour agression sexuelle contre le fondateur du Groupe Juste pour rire Gilbert Rozon.

La présumée agression se serait produite il y a plusieurs années.

Le porte-parole des Productions J, Louis Noël, a indiqué que Julie Snyder n’allait pas accorder d’entrevue sur le sujet aujourd'hui.

Il confirme que le « service des agressions sexuelles [du SPVM] a reçu sa plainte ».

La semaine dernière, plusieurs présumées victimes ont dénoncé dans les médias des cas d'agression et d'inconduite sexuelles, en lien avec Gilbert Rozon.

Julie Snyder a par ailleurs annoncé cette fin de semaine qu’elle prenait ses distances avec Gilbert Rozon et Éric Salvail, visé également par des allégations d'inconduite sexuelle.

Dans un message publié sur Facebook samedi, elle a annoncé que son entreprise, Productions J, ne collaborerait plus, pour l'instant, avec Juste pour rire et Salvail & Co.

« Je suis extrêmement dévasté » - Guy A. Lepage

L’animateur Guy A. Lepage, s'est dit « estomaqué » d'apprendre cette nouvelle au sujet de son amie Julie Snyder, « une fille [qu’il] estime beaucoup ».

« Quand une femme aussi forte que Julie Snyder prend 20 ans avant de dénoncer son agresseur, imaginez toutes les femmes qui ont encore plus peur qu’elle de prendre la parole », a déclaré à Radio-Canada M. Lepage.

« J’ai été estomaqué d’apprendre ce qui est arrivé à Julie, parce qu’évidemment je ne le savais pas. Je présume qu’elle l’a caché à ses proches. Je suis extrêmement dévasté et j’ai l’impression qu’il y en aura d’autres en plus. »

La liste d’allégations d’agressions sexuelles s’allonge

La semaine dernière, neuf femmes ont raconté au journal Le Devoir et au 98,5 FM avoir été harcelées ou agressées par Gilbert Rozon. Les actes s'échelonneraient sur une période de trois décennies.

Puis, jeudi, une nouvelle présumée victime de Gilbert Rozon a brisé le silence. La comédienne Patricia Tulasne a raconté à Radio-Canada qu’elle avait été agressée sexuellement par le producteur en 1994.

Gilbert Rozon fait aussi l'objet d'une enquête criminelle du SPVM pour une affaire d'agression sexuelle survenue à Paris en 1994. Une plainte a été déposée mercredi à ce sujet.