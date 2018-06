Kamouraska a trouvé de l’eau potable, mais ne peut pas l’utiliser

Des résidents de Kamouraska s'impatientent devant les problèmes d'eau potable qui ne sont toujours pas réglés chez eux. La Municipalité a trouvé une nouvelle source il y a cinq ans, mais attend toujours une autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour raccorder cette source à son réseau d'aqueduc.

Transporter de l'eau fait partie de la routine pour Denise Bérubé Drapeau. Elle ne peut pas boire l'eau de son puits, parce qu'elle est contaminée au soufre et à l'eau salée.

On ne peut même plus la boire [l’eau]. On ne peut même pas arroser rien non plus, nos plantes, parce qu'elles vont mourir!

Denise Bérubé Drapeau, résidente de Kamouraska