Kanak : le chien policier à la rescousse des enfants

Les corps policiers doivent souvent gérer des dossiers délicats, en particulier lorsque les crimes allégués impliquent des enfants. Le Service de police de Sherbrooke, avec la collaboration de la Fondation MIRA, a créé un concept qui s'apparente à la zoothérapie pour accompagner les enfants dans le processus judiciaire. Après un an seulement, l'idée fait son chemin et intéresse même des corps policiers en Europe.

Un texte de Pascal Robidas

Kanak n'est pas un chien policier comme les autres. Il est le premier au Québec à avoir reçu une mission très particulière : devenir un chien de compassion.

Aux côtés de la sergente-détective Mélanie Bédard de la police de Sherbrooke, il est appelé à participer à des enquêtes impliquant des enfants qui ont subi des abus physiques, psychologiques et sexuels.

Mélanie Bédard est spécialisée dans les dossiers d'enfants. C'est la première au Québec à avoir eu l'idée de proposer à ses patrons cette façon d'humaniser le travail aride des enquêteurs

« Les enquêteurs qui travaillent avec Kanak me le disent : « Je suis convaincu d'avoir eu davantage de détails sur l'agression parce que ça empêche l'enfant de se refermer sur lui-même. Ce n'est pas rare qu'on va voir un enfant se coucher sur lui... Pleurer. Au moins, ça lui permet de l'aider à gérer ses émotions », affirme la policière.

Une demande en croissance

C'est au chenil de la Fondation MIRA que Kanak est venu au monde. Il a été élevé selon les mêmes critères que les autres chiens accompagnateurs.

Un psychologue a répondu à la demande du Service de police de Sherbrooke. Noël Champagne, qui a travaillé durant plusieurs années avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), a adoré le concept.

On est allé chercher de la salive dans la bouche des enfants et des mamans pour y extraire du cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété et du stress chez l'humain. Et lorsqu'on est en présence de l'animal, notre stress est diminué.

Noël Champagne, psychologue et directeur de la recherche à la Fondation MIRA