Kuznetsov donne la victoire aux Capitals qui prennent l'avance en finale de la Coupe Stanley

Evgeny Kuznetsov a inscrit le but de la victoire en deuxième période dans un gain de 2 à 1 des Capitals de Washington contre les Golden Knights de Las Vegas, dans la capitale américaine. Washington mène la série finale de la Coupe Stanley 2 à 1.

Pourtant un cas incertain pour le match no 3, Kuznetsov a commencé le match en force. Le Russe a servi une superbe passe à Alexander Ovechkin qui s’est buté à Marc-André Fleury dès la 2e minute de jeu de la rencontre.

Avec 7:10 à faire au deuxième engagement, l'attaquant russe à profiter d'une attaque à trois contre un pour battre Marc-André Fleury sous le bras droit.

Devante Smith-Pelly a inscrit le 3e but des siens avec un peu plus de six minutes à faire à la rencontre. L’ancien du Canadien s’est bien racheté après avoir été puni à deux reprises, dont une première pénalité pour interférence sur le gardien qui aura coûté un but aux Capitals, eux qui venaient de marquer sur le jeu.

Le gardien Brayden Holtby a réalisé 21 arrêts dans la rencontre.

Plus de détails à venir...