L’acquittement de Gerald Stanley dénoncé comme une entrave à la réconciliation

Des manifestants se sont rassemblés dans les grandes villes de l'Ouest pour dénoncer l'acquittement de Gerald Stanley qui a été déclaré non coupable vendredi du meurtre de Colten Boushie.

Cet Autochtone de 22 ans a été tué d’une balle dans la tête le 9 août 2016 dans la ferme de M. Stanley, en Saskatchewan, alors qu’il était avec quatre autres jeunes de la Première Nation de Red Pheasant.

À Saskatoon, plus de 1000 personnes se sont rassemblées devant la Cour du Banc de la Reine en soutien à la famille de Colten Boushie. Autochtones, non-Autochtones, adultes et enfants se tenaient côte à côte, demandant que justice soit rendue.

Le deuxième vice-chef de la Fédération des Nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), David Pratt, s’est adressé à la foule, demandant plus d’actions de la part du gouvernement fédéral.

Si la Saskatchewan et le Canada sont sérieux dans la réconciliation, nous voulons plus que des paroles et des larmes, nous voulons des mesures.

David Pratt, deuxième vice-chef de la FSIN