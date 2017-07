L'acteur John Heard, père de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, est mort

Le comédien John Heard est décédé à 72 ans samedi, à Palo Alto, en Californie, selon ce que rapportent plusieurs médias américains. Plusieurs générations se souviennent de lui pour son rôle de Peter McCallister, le père de Kevin, dans la comédie à succès Maman j'ai raté l'avion (Home Alone).

Le décès du comédien né dans la ville de Washington a été confirmé par le bureau du médecin légiste de Santa Clara. Selon les premières informations, son corps aurait été découvert dans la chambre d'hôtel où il séjournait après avoir subi une opération au dos.

John Heard avait d’abord connu le succès sur scène à la fin des années 70, grâce notamment aux pièces Othello et Split, qui lui avaient valu plusieurs récompenses. Parmi ses premiers personnages au cinéma, il avait incarné Jack Kerouac dans Heart Beat (1980), aux côtés de Nick Nolte et Sissy Spacek.

Sorti en novembre 1990, Maman j'ai raté l'avion reste néanmoins le long métrage le plus connu de sa filmographie. Les aventures du jeune Kevin, oublié chez lui par sa famille partie en vacances à Noël, sont rapidement devenues un énorme succès un peu partout dans le monde.

Si la comédie a permis à Macaulay Culkin, interprète de Kevin, d'atteindre le statut de vedette, elle a également fait de ses parents dans le film, Catherine O'Hara et John Heard, des figures familières pour le grand public. Grâce à Maman j'ai encore raté l'avion, sorti en 1992, ainsi qu'aux innombrables rediffusions des films à la télévision, les tribulations de la famille McCallister sont devenues cultes.

Avant Maman j’ai raté l’avion, John Heard avait également tourné dans les comédies à succès Big et Beaches (sorties en 1988).

Après le succès du film au début des années 90, outre quelques seconds rôles dans les longs métrages L’affaire Pélican (1993) et Before and After (1996), c’est surtout à la télévision que le public avait pu voir John Heard. Son rôle de détective corrompu dans Les Soprano lui avait d’ailleurs valu une nomination aux prix Emmy.