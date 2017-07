L'acteur Martin Landau est mort

L'acteur américain Martin Landau est mort samedi à l'âge de 89 ans, a-t-on appris dimanche.

L’acteur est décédé de complications inattendues après une brève hospitalisation au centre médical de UCLA, a précisé son agent Dick Guttman.

Il est notamment connu pour ses rôles à la télé durant les années 1960, dont celui du spécialiste du déguisement Rollin Hand dans la série Mission : Impossible (Mission impossible).

Martin Landau a connu une prolifique carrière au grand écran, remportant notamment l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation poignante d'un Bela Lugosi vieillissant dans le film Ed Wood, en 1994.

Il a aussi été candidat à deux reprises pour cet Oscar : pour le film Crime and Misdemeanors (Crimes et délits) en 1989 et pour Tucker : The Man and His Dream (Tucker : L'homme et son rêve) en 1988.

Il a joué le rôle du lieutenant du méchant dans le film d'espionnage North by Northwest (La mort aux trousses) d'Alfred Hitchcock en 1959.

Martin Landau est aussi célèbre pour avoir refusé le rôle de M. Spock dans la série Star Trek, rôle qui a été finalement interprété par Leonard Nimoy.

« Un personnage sans émotion m’aurait tout simplement rendu fou. J’aurais eu besoin d’une lobotomie », avait-il expliqué en 2001 pour justifier son refus.

Ironie du sort, Nimoy a ensuite joué un personnage semblable à celui de Landau dans les deux dernières saisons de Mission : Impossible.

À la télévision, l'acteur a aussi joué dans la série Space : 1999 (Cosmos 1999).

Né en 1928 à New York, Martin Landau a été marié avec l’actrice Barbara Bain. Il lui a notamment donné la réplique dans la série Mission impossible. Le couple a eu deux filles, Susan et Juliet, avant de se divorcer en 1993.