L'actualité qui a marqué le week-end

Les Québécois commémorent l'attentat de la grande mosquée. Le PQ pourrait-il remonter la pente? Sauver l'ALENA, mais à quel prix? Du nouveau pour les propriétaires d'armes à feu ou d'une Kia Forte. Petit résumé de l'actualité pour alimenter les discussions autour de la machine à café lundi matin.

Québec souligne le 1er anniversaire de l'attentat de la grande mosquée

Plusieurs activités marquent jusqu'à lundi le premier anniversaire de la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, survenue le 29 janvier 2017. Les six veuves de l'attaque se sont réunies pour une rencontre publique, samedi, et ont remercié les Québécois pour leur soutien et leur solidarité. Puis, dimanche, un rassemblement est prévu en soirée.

Peur et insécurité au lendemain d'une attaque meurtrière à Kaboul

Le niveau de sécurité a été renforcé au centre-ville de Kaboul au lendemain d'une explosion qui a fait au moins 103 morts et 235 blessés, et qui est considérée comme la pire attaque dans la capitale afghane depuis plusieurs mois. De nombreuses organisations internationales envisagent le départ de leur personnel, surtout que les talibans avaient ciblé, la fin de semaine dernière, l’hôtel Intercontinental de Kaboul fréquenté par des Occidentaux.

Québec demeure optimiste quant à l'avenir de l'ALENA

Les représentants du gouvernement du Québec se sont montrés optimistes, dimanche, quant aux progrès des négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), après une rencontre d'environ une heure avec des membres du Congrès des États-Unis. La veille, syndicalistes et environnementalistes ont manifesté devant l'hôtel où se tenait la sixième ronde de la renégociation.

Scott Moe, nouveau premier ministre de la Saskatchewan

Le Parti saskatchewanais s'est choisi samedi un nouveau chef. Il aura fallu cinq tours pour que les membres du parti en viennent à choisir Scott Moe, qui devient par le fait même le nouveau premier ministre de la Saskatchewan. Il succède ainsi à Brad Wall, qui a annoncé la fin de sa carrière politique en août dernier.

L'envolée de la CAQ rattrape le Parti québécois à son conseil national

Réunis ce week-end en conseil national à Saint-Hyacinthe, les militants du Parti québécois (PQ) ont discuté d'avenir, au moment où un nouveau sondage démontre que la formation politique demeure bien installée au troisième rang dans les intentions de vote des Québécois. Le chef Jean-François Lisée en a aussi profité pour nommer la députée Véronique Hivon « vice-chef » du parti.

Requête en action collective contre Kia Canada et ses moteurs qui claquent

L'Association pour la protection des automobilistes (APA) a déposé une requête en action collective contre Kia Canada pour des problèmes de claquement de moteurs sur des Kia Forte des années 2010 à 2015. Une expertise menée par l’APA conclut que le problème est dû à un défaut de fabrication, dont le constructeur aurait eu connaissance.

Commémoration de l’Holocauste : Merkel condamne la remontée de l’antisémitisme en Allemagne

La chancelière allemande Angela Merkel a condamné la résurgence de l'antisémitisme en Allemagne, samedi, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Des politiciens à travers le monde ont joint leur voix à la sienne, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau qui a aussi tenu à rappeler l’importance de perpétuer la mémoire des survivants.

Le fondateur d’Ikea est mort à 91 ans

L'entrepreneur suédois Ingvar Kamprad est mort dimanche, dans sa résidence, à l'âge de 91 ans. Le millionnaire controversé a fondé le géant de l’ameublement à l'âge de 17 ans, dans la région du Småland, dans le sud de la Suède.

Le registre québécois des armes à feu sur le point d'entrer en vigueur

La nouvelle Loi sur l'immatriculation des armes à feu entrera en vigueur lundi. Les propriétaires d'armes à feu sans restriction et les entreprises qui en font le commerce devront dès lors les enregistrer au Service d'immatriculation des armes à feu.

Célébration de la différence aux funérailles du père Emmett « Pops » Johns

Les funérailles du père Emmett Johns ont été célébrées samedi à la basilique Saint-Patrick, à Montréal. Des centaines de personnes formant une foule hétéroclite se sont réunies pour dire un ultime adieu à celui qu'on surnommait affectueusement « Pops » et qui a consacré une bonne partie de sa vie aux jeunes et aux moins jeunes de la rue.

